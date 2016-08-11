پیروزی پرسپولیس برابر صبا در نیمه اول/ پای طارمی به گل باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته چهارم لیگ برتر شامگاه امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان صبای قم بود که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.

مهدی طارمی که در این فصل برای نخستین بار از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفته بود در دقیقه ۴۰ تنها گل پرسپولیس را به ثمر رساند.

پرسپولیس که از حضور پرتعداد تماشاگرانش سود می برد حملات زیادی را روی دروازه صبا پی ریزی کرد و صاحب موقعیت های عالی هم شد اما حامد لک دروازه بان صبا با عکس العمل هایی زیبا مانع از باز شدن دروازه اش شد.

با این حال سرخپوشان بالاخره در دقیقه ۴۰ به گل رسیدند و این بار مهدی طارمی توانست توپ را از بین پاهای حامد لک عبور دهد. آقای گل لیگ پانزدهم در دقیقه آخر نیمه اول در موقعیتی بسیار عالی توپ را به بالای دروازه زد.