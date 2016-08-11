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۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۳۴

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث آذربایجان شرقی:

برخورد دو خودرو ۸ نفر را راهی بیمارستان کرد

برخورد دو خودرو ۸ نفر را راهی بیمارستان کرد

تبریز - مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: برخورد دو خودرو سواری پژو و پیکان در جاده ورزقان-خاروانا، هشت نفر را راهی بیمارستان کرد.

حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲۰ امروز پنحشنبه در کیلومتر ۵ جاده ورزقان-خاروانا، برخورد دو خودرو سواری پژو و پیکان، مصدومیت هشت نفر را به همراه داشت .

وی گفت:  با اعلام این حادثه به پایگاه فوریتهای پزشکی شهرستان ورزقان، پایگاه اورژانس ۱۱۵ ورزقان بمحل حادثه اعزام شد و تکنسینهای اعزامی هشت مصدوم حادثه را پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، به بیمارستان ورزقان و از آنجا به بیمارستان امام رضا تبریز انتقال دادند .

حسینقلی زاده گفت: کمربند ایمنی عامل اصلی نگه دارنده در حوادث ترافیکی است که از برخورد و صدمه نقاط حیاتی بدن، یعنی سر و سینه  جلوگیری میکند و شدت حوادث را کاهش می دهد.

کد مطلب 3738761

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