برخورد دو خودرو ۸ نفر را راهی بیمارستان کرد

حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲۰ امروز پنحشنبه در کیلومتر ۵ جاده ورزقان-خاروانا، برخورد دو خودرو سواری پژو و پیکان، مصدومیت هشت نفر را به همراه داشت .

وی گفت: با اعلام این حادثه به پایگاه فوریتهای پزشکی شهرستان ورزقان، پایگاه اورژانس ۱۱۵ ورزقان بمحل حادثه اعزام شد و تکنسینهای اعزامی هشت مصدوم حادثه را پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، به بیمارستان ورزقان و از آنجا به بیمارستان امام رضا تبریز انتقال دادند .

حسینقلی زاده گفت: کمربند ایمنی عامل اصلی نگه دارنده در حوادث ترافیکی است که از برخورد و صدمه نقاط حیاتی بدن، یعنی سر و سینه جلوگیری میکند و شدت حوادث را کاهش می دهد.