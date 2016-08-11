فشارخون بالا در کشورهای کم درآمد شایع تر است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه تولان لوئیزیانا دریافتند بیش از ۳۰ درصد از افراد بزرگسال جهان مبتلا به فشار خون بالا هستند و ۷۵ درصد این جمعیت مبتلا در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد زندگی می کنند.

یافته های این مطالعه مبتنی بر تحلیل داده های ۲۰۱۰ و شامل بیش از ۹۶۸ هزار فرد شرکت کننده از ۹۰ کشور جهان است.

جیانگ هه، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «جمعیت مسن و شهرنشینی که غالبا همراه با سبک ناسالم زندگی از جمله رژیم غذایی حاوی سدیم، چربی و کالری بالا و فقدان فعالیت فیزیکی است، نقش مهمی در بروز اپیدمی فشارخون بالا در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد دارد»

فشارخون بالا فاکتور اصلی و پرخطر بیماری قلبی و سکته و همچنین علت قابل پیشگیری و اصلی مرگ زودهنگام و ناتوانی در جهان است.

در این مطالعه محققان با استفاده از شیوع فشار خون بالا براساس سن و جنسیت از ۱۳۱ گزارش قبلی، شمار افراد مبتلا به فشار خون را در سطح جهانی و منطقه ایی برآورد کردند.

طبق این گزارش، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ شیوع فشارخون بالا در کشورهای پردرآمد تا ۲.۶ درصد کاهش یافته، در حالیکه در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد ۷.۷ درصد افزایش داشته است.

محققان عدم دسترسی به درمان موثر و کنترل فشارخون در کشورهای کم درآمد را علت اصلی این مسئله می دانند.