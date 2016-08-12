به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه نشست ستاد مدیریت بحران به منظور بررسی حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های بخش الوار گرمسیری اندیمشک با حضور فرماندار، محمد عزیزی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان، کورش کیانی معاون برنامه‌ریزی اداره‌کل منابع طبیعی خوزستان و اعضای این ستاد در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار اندیمشک در این نشست اظهار کرد: تمهیدات لازم برای اعزام ۱۵۰ نیروی کمکی به منطقه صورت گرفته و صبح جمعه نیز یک فروند بالگرد دیگر از استان فارس به این منطقه اعزام خواهد شد.

پیمان جهانگیری گفت: با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده از همان ساعات اولیه نیروهای بسیج، هلال احمر، منابع طبیعی و همچنین نیروهای تیپ حضرت مهدی(عج) سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان به منطقه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر و با توجه به اقدامات انجام شده و حضور دو فروند بالگرد آب‌پاش در عملیات اطفای آتش متأسفانه به سبب وزش باد با سرعت بین ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت مهار کامل آتش هنوز انجام نشده است.

جهانگیری عنوان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در حالت آماده باش کامل هستند و در صورت نیاز نیروهای بیشتری به منطقه فرستاده خواهد شد.

در پایان این نشست، اعضای ستاد مدیریت بحران در خصوص راهکارهای مقابله و مهار آتش سوزی جنگل‌های بخش الوار گرمسیری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش مهر، آتش‌سوزی در جنگل‌های بخش الوار گرمسیری اندیمشک از چهارشنبه شب آغاز شده و تلاش برای مهار این آتش ادامه دارد.