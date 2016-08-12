به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی در پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها، گفت: در کشور سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار تولد همراه با معلولیت داریم.

وی با بیان این مطلب که معلولیت گاهی بر اثر بیماری یا سانحه و گاهی ناشی از اختلالات ژنتیکی است، خاطر نشان کرد: ما باید به سمتی برویم که آثار ناشی از عوارض این اختلالات را کم رنگ‌تر کنیم.

محسنی بندپی ادامه داد: سازمان بهزیستی در طی دو سه سال اخیر این موضوع را به عنوان یک اصل در نظام برنامه‌ریزی عملیاتی خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه تولد یک نوزاد با بیماری ژنتیکی بار مالی بر خانواده‌ها و جامعه دارد، گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی، جوامع را به درجه‌ای از شادابی و پیشرفت رسانده که بتوانند بیماری‌های ژنتیکی را مهار کنند.

محسنی بندپی گفت: عوامل محیطی و ارثی جزو موارد برهم زننده سلامت جامعه هستند؛ اگر عوامل محیطی کنترل شوند، موارد ارثی هرچقدر قوی باشند باز هم می‌توان خروجی آن را خفیف کرد.

رئیس سازمان بهزیستی، از موفقیت در جلوگیری از ۱۳۰۰ سقط جنین طی سه سال اخیر خبر داد و افزود: ما پیشنهاد دادیم تمام کسانی که ازدواج می‌کنند حتما مشاوره و آزمایش ژنتیک را انجام دهند و اگر توان پرداخت آن را ندارند سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند آن را تقبل کنند.

وی همچنین از اجباری شدن مشاوره و آزمایش ژنتیک در سه استان کشور یه صورت پایلوت خبر داد و افزود: دستاوردهای این اقدام شواهد بسیار قوی را فراهم کرد و باعث شد که در برنامه ششم توسعه پیشنهاد دهیم که اجباری کردن مشاوره و آزمایشات ژنتیک در سراسر کشور اجباری شود.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه هنوز در کشور نقاطی وجود دارد که محیط آن باعث تولد کودکان فلج می‌شود، تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید در این زمینه ورود کنند و ژن‌های این مناطق را مورد بررسی قرار دهند. در برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده که باید تحقیقات کاربردی که به نفع جامعه است انجام شود. سازمان بهزیستی آمادگی کمک مالی برای انجام چنین پروژه‌هایی را دارد.

محسنی‌بندپی همچنین به همکاری نکردن بیمه‌ها در پوشش حق مشاوره ژنتیک در بسته تعهدات بیمه پایه اشاره کرد و گفت: ما پیش‌بینی کردیم که در سال ۹۵، ۱۵۰ هزار مشاوره ژنتیک داشته باشیم. در عین حال که منابع سازمان بهزیستی محدود است، اما آن را در اولویت خود قرار داده‌ایم و اگر سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه همکاری نکنند در سال ۹۶، سازمان بهزیستی یک واحد بیمه‌ گر ایجاد می‌کند.