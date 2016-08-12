درگیری لفظی ناظر مسابقه و پایکوبی بازیکنان یاسین در رختکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و دانشگاه آزاد تهران شامگاه پنج‌شنبه در هفته سوم لیگ برتر فوتسال در قم با هم روبرو شدند که این بازی با برتری ۲ بر یک میزبان همراه شد.



در حاشیه این بازی، پیش از شروع مسابقه، ناظر بازی با عکاس و مدیر رسانه یاسین پیشرو و عواملی از تیم میزبان درگیری لفظی پیدا کرد و وی که به شدت عصبی به نظر می‌رسید مانع از عکس گرفتن بازیکنان ۲ تیم شد.



روح الله ایثاری و محمد کرمانی بازیکنان یاسین پیشرو از روی سکو نظاره گر بازی تیمشان بودند و مهدی زاهدی بازیکن قمی و سابق ماهان تندیس در ترکیب تیم دانشگاه آزاد حاضر بود.



استقبال تماشاگران از این بازی بسیار ضعیف بود و در خوش‌بینانه ترین حالت چیزی در حدود ۳۰ درصد ظرفیت سالن شهید حیدریان پر شد ضمن اینکه این بازی پخش تلویزیونی نیز نداشت.



حسین شمس، مربی تیم دانشگاه آزاد پیش از شروع بازی در رختکن داوران حضور داشت و حدود نیم ساعت با حضور در رختکن محل تعویض لباس داوران را اشغال کرد و به همین دلیل داوران در بیرون رختکن مجبور به تعویض لباس شدند.



پیش از شروع نیمه دوم دروازه بان تیم دانشگاه آزاد چهار گوشه زمین را بوسید و سپس در چارچوب دروازه‌اش قرار گرفت و بر تیرک‌های دروازه نیز بوسه زد.



در دقیقه ۲۳ بازی، ناصر اطمینان بازیکن تیم یاسین پیشرو روی بازیکن تیم دانشگاه آزاد در موقعیت گل خطا کرد اما بازیکن دانشگاه آزاد ضربه خود را به سمت دروازه زد که توسط نصیری نیا دفع شد. در همین لحظه داور مسابقه به علامت خطا در سوت خود دمید و ناصر اطمینان را از بازی اخراج کرد. این تصمیم با اعتراض شدید اطمینان، بازیکنان و کادر فنی یاسین و سکونشینان همراه بود و دقایقی بازی را متوقف کرد.

علی رحمانی مدیر عامل یاسین پیشرو و محمد حسن انصاری فرد عضو کمیته فنی این باشگاه برای دیدن این بازی در سالن شهید حیدریان قم حاضر شدند.



پس از پایان مسابقه و پیروزی دلچسب میزبان، بازیکنان و عوامل یاسین پیشرو در رختکن به شادمانی و پایکوبی پرداختند.



هوای سالن شهید حیدریان همانند بازی قبلی یاسین در قم برابر فرش آرا بسیار گرم بود و وضعیت تهویه و سیستم سرمایشی این سالن فاجعه بار است ضمن این که کفپوش سالن شهید حیدریان شرایط بسیار بدی دارد و در برخی قسمت‌ها به طور کامل از بین رفته است.