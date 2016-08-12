به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در خصوص ایجاد شعب قضایی محیط‌زیست، گفت: بر اساس جلساتی با رئیس قوه قضاییه داشته ایم، آیت الله آملی لاریجانی دستور داده اند که شعبی به صورت تخصصی به پرونده‌های محیط زیستی رسیدگی کنند، هم اکنون هم در دادسراها و دادگاه‌های بیش از ۲۰ استان پرونده‌های محیط‌زیست به شعب خاص ارجاع داده می‌شود چراکه این افراد اشراف بیشتری به مسائل دارند.

وی افزود: اقدام مشترک دیگر سازمان حفاظت محیط زیست با قوه قضاییه، آموزش قضات است تا نسبت به مسائل مختلف محیط زیست آگاهی بیشتری پیدا کنند.

ابتکار معتقد است: بر اساس ابلاغ سیاست‌های محیط‌زیستی مقام معظم رهبری قوه قضاییه برای تحقق آن اقدامات لازم را انجام داده و احکام قوی هم برای متخلفان محیط زیست صادر کرده که محکومیت مجازات حبس متخلفان در بخش شکار تا ۳ سال نمونه‌ای از آن است.

وی در خصوص لایحه حمایت از محیط‌بانان، گفت: برای تقویت جایگاه محیط‌بانان و پشتیبانی‌های حقوقی از این افراد لایحه‌ای تنظیم شده که در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است، این لایحه در کمیسیون‌های فرعی نیز بررسی شده است.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه روند قانونی برای تکمیل و تصویب پیش‌نویس لایحه در دولت باید طی شود، یادآور شد: لایحه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال و پس از آن به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده که کمیسیون اجتماعی باید نظر دستگاه‌های ذی‌ربط را دریافت کند پس از آن در کمیته اولیه مطرح و بعد در کمیسیون لوایح بررسی و تصویب و در نهایت در هیات دولت مطرح می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه به اعتقاد برخی از حقوقدان‌ها برخی از موارد مندرج در لایحه حمایت از محیط‌بانان به جهت وجود قانون قبلی باید از لایحه حذف شود، تصریح کرد: کارشناسان در کمیسیون‌های دولت معتقدند قوانین فعلی برای حمایت از محط‌بانان مناسب است و در برخی موارد خلاء قانونی وجود ندارد با این حال سعی شده تا در لایحه به موارد تکمیلی پرداخته شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین بخش این لایحه در خصوص به‌کارگیری سلاح است، افزود: طبق قانون به کارگیری سلاح، محیط‌بانان ضابط قضایی هستند اما متاسفانه تجری متخلفان افزایش یافته است، از این رو لایحه مذکور برای حمایت از محیط‌بانان و تشدید مجازات مرتکبین تخلفی که تجری می‌کنند به طور ویژه به موضوع پرداخته است.

ابتکار با یادآوری تاکیدات ریاست مجلس شورای اسلامی در زمان ایراد گزارش این سازمان در صحن علنی، گفت: کمیته‌ای متشکل از مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل شد و دو جلسه نیز با حضور رئیس کمیسیون برگزار شده است، در حقیقت برای رسیدگی سریع‌تر به این لایحه هماهنگی‌ها با مجلس نیز انجام گرفته و درخواست کردیم پس از ارائه لایحه در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر اینکه حمایت ویژه از محیط‌بانان و برخورد ویژه را در لایحه مذکور پیگیر هستیم، گفت: یکی از خصوصیات ویژه این لایحه این است که اگر متخلفی به محیط‌بان حمله کند، رسیدگی آن در دادگاه‌ها با فوریت باید انجام گیرد.