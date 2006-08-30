ادامه تهديدهاي هسته اي آمريكا عليه تهران / ايران هنوز وقت كافي براي متوقف كردن غني سازي اورانيوم دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، تام كيسي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران اعلام كرد : ايران همچنان زمان براي جلوگيري ازتحريم هاي بين المللي و پاسخ به مهلت تعيين شده شوراي امنيت به منظورمتوقف كردن فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم تا پيش ازفرا رسيدن فردا پنجشنبه را دارد.

وي افزود : درصورت پاسخ دادن ايران به درخواست هاي جهاني، جامعه بين المللي مي تواند به گسترش برنامه هسته اي صلح آميز بپردازد به شكلي كه جلوي تهديد احتمالي ايران براي دستيابي به سلاح اتمي را بگيرد.

كيسي ابرازعقيده كرد كه ايران با ادامه صدوربيانيه هاي چالش برانگيز و رد مستمر درخواست ها نه تنها اراده جامعه بين المللي بلكه منافع ملت ايران را به چالش مي كشد.

وي با اشاره به اينكه ايران با به چالش كشيدن جامعه بين المللي باعث تحريم خود مي شود، افزود : دولت ايران نه تنها فرصت دارد تا جلوگيري تحريم هاي بين المللي را بگيرد بلكه مي تواند به فوايد ديگر و آنچه كه به سود ملت ايران است، دست يابد.

كيسي با لحني تمسخر آميز با اشاره به دعوت محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران براي مناظره تلويزيوني با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا، مدعي شد: احمدي نژاد كه در راس دولت ايران است، مانع از مناظرات بين خود ايراني ها مي شود چطور از تبادل آزاد و آشكار افكار در مناظره تلويزيوني سخن به ميان مي آورد.

وي گفت : دولت ايران بايد براي برخوردارشدن ملت ايران از آزادي بيان و مبادله افكار و مناقشات و ديدگاهها و نقطه نظرات در جامعه خودشان با آزادي تلاش كند.