به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد ارتحال آیت الله عبدالعلی قرهی که از یاران و شاگردان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و اساتید حوزه علمیه قم بود غروب پنج‌شنبه با حضور تعدادی از مراجع عظام تقلید، طلاب، اساتید حوزه، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اقشار مختلف مردم در دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار شد.

در این مراسم آیت الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید و نمایندگانی از دفاتر و بیوت سایر مراجع تقلید حضور داشتند.

همچنین حضرات آیات سید هاشم حسینی بوشهری، رضا استادی و سید محمد غروی از اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه، محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه و حجت الاسلام مهدی هادوی تهرانی در این مراسم شرکت کرده بودند.

حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سید مهدی صادقی استاندار قم از جمله مسئولانی بودند که در مراسم گرامیداشت آیت الله قرهی حضور داشتند.

انسان باید مرگ را آغاز یک زندگی جدید بداند

حجت الاسلام علی نظری منفرد از استاد حوزه علمیه قم در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند زندگی پس از مرگ پایان می‌یابد، گفت: انسان باید مرگ را آغاز یک زندگی جدید بداند.

وی با تأکید بر این مطلب که ائمه معصومین(ع) سفارش کرده‌اند که در زندگی همواره از مرگ یاد کنید، گفت: هرچه دلبستگی و وابستگی انسان به دنیا کمتر باشد، مرگ و جدایی از دنیا برایش آسان‌تر خواهد بود و یاد مرگ باعث می‌شود انسان برنامه بهتری برای زندگی خود داشته باشد.

حجت الاسلام نظری منفرد در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت علمی و اخلاقی مرحوم آیت الله قرهی، گفت: ترس از خداوند همواره در زندگی این عالم ربانی وجود داشت و تمام هدفش خدمت به جامعه بود.

پرداخت اولین شهریه امام به طلاب توسط آیت الله قرهی

مرحوم آیت الله قرهی از شاگردان و یاران امام خمینی(ره) بود که ۲۲ مردادماه سال گذشته بر اثر کهولت سن و بیماری دار فانی را وداع گفت.

آن مرحوم در دوران تبعید امام راحل در نجف اشرف مدتی در محضر ایشان بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بیت امام خمینی(ره) در قم به عنوان وکیل رهبر کبیر انقلاب حضور داشت.

آیت الله قرهی پس از ارتحال امام خمینی(ره) وکیل تام الاختیار آیت الله العظمی اراکی بود و پس از فوت این مرجع تقلید وکالت آیت الله العظمی بهجت را بر عهده داشت.

این عالم ربانی در زمان نهضت امام خمینی(ره) در سال ۴۲ در خدمت رهبر کبیر انقلاب بود و اولین شهریه امام راحل به طلاب حوزه توسط آیت الله قرهی پرداخت شده است.