به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری پنجشنبه شب در مراسم افتتاحیه جشنواره مرغوب‌ترین انجیر ایران در گلوگاه افزود: گره بیکاری محرومیت گلوگاه باید با اشتغال زایی برطرف شود و باید با کمک مردم و بخش خصوصی، برای رفع مشکل بیکاری تلاش شود.

وی با اشاره به آمار بالای بیکاری در شرق مازندران ادامه داد: شهرستان گلوگاه با دارا بودن ۵ هزارنفر بیکار و بهشهر با ۱۰ هزارنفر بیکار از شهرهای بالای بیکاری استان هستند که شهرستان بهشهر با ۱۸ درصد بیکاری بیش از دوبرابر برخی از شهرهای مرکزی استان دارای بیکاری است که پذیرفته شده نیست و بی عدالتی‌ها باید برطرف شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: هویت مردم گلوگاه و برند آنان، انجیر است و باید هویت سازی شود و در کنار آن توجه به گردشگری مورد توجه قرار گیرد و باید هویت سازی شده و تعریف شود.

شاعری افزود: باید برای رشو و رونق گلوگاه هویت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت تعریف شود و همچون اکبرجوجه که برند برای گلوگاه شده برندسازی شود.

وی با اعلام اینکه محور گلوگاه به دامغان را امسال به پایان می‌رسانیم، یادآور شد: چهارخطه شدن گلوگاه به دامغان از نیازهای مهم ما برای تردد است که باید با تخصیص اعتبارات عملیاتی شود و همچنین ۲۵ هکتار از توسکا چشمه بعنوان منطقه گردشگری و توریستی مناسب مورد توجه قرار گیرد و امکانات مناسب ارائه شود.

وی با اشاره به برخی محورهای روستایی و نیاز به آسفالت گفت: زیرسازی‌های مختلف در برخی محورها آماده شده و نیازمند آسفالت است که امیدواریم تا قبل فصل سرما عملیاتی شود و در روستاها طرح هادی نیمه کاره تکمیل شود و استانداری توجه ویژه اعمال کند.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس گفت: احداث کلینیک طوبی از نیازهای مهم شهرستان گلوگاه است که در دستور ویژه گرفته است تا در بخش درمان هم شکوفایی ایجاد شودشاعری بیان داشت: وجود بیش از ۱۵ هزار نفر بیکار در شرق مازندران داریم و همچنین بیش از ۱۷۰۰ شهید در این منطقه تقدیم انقلاب شد که بیانگر تعهد مردم به نظام است که علی رغم حضور همه جانبه در انقلاب، ولی در برخورداری از نعمات انقلاب آخر هستیم.

وی گفت: در شاخص راه روستایی دارای پایین‌ترین شاخص هستیم و گلوگاه باید به بیش از ۷۱ درصد برسد.

شاعری با بیان اینکه در حال حاضر کمترین روستانشین را در روستاهای مازندران داریم، افزود: در روستاها جاذبه سازی نکردیم که باید با اقدام و عمل در راه توسعه وارد شده و توسعه همه جانبه ایجاد کنیم.

فرماندار گلوگاه نیز با اشاره به ظرفیت‌های مختلف شهرستان یادآور شد: از جنگل، دربا و گردشگری مناسبی برخورداریم که بهره برداری مناسب از ان انجام تسده است.

محمدرضا تباکی افزود: بیکاری و محرومیت مشکل مهم شهرستان گلوگاه است که برای رفع آن باید همت همه جانبه انجام شود.

وی با اشاره به جشنواره انجیر گلوگاه گفت: شهرستان گلوگاه دارای مرغوب‌ترین انجیر ایران است که تنها در دو فصل از سال اشتغال را ایجاد می‌کند و در ادامه سال گلوگاه از بیکاری رنج می‌برد.

تباکی با تاکید بر رونق صنایع تبدیلی گفت: سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع تبدیلی اعلام آمادگی کرده که در دست بررسی است که امیدواریم با نهایی شدن ایجاد صنایع تبدیلی شاهد رشد و توسعه اشتغال در گلوگاه باشیم.