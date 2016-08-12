۸۰ هزار نفر در طرح های تابستانی بسیج شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداصاحب طهماسبی اظهار داشت: در طرح پایگاه های تابستانی بسیج به دنبال برنامه هایی که تعالی علمی، معنوی و سلامتی جوانان را در پی داشته باشد، هستیم و این طرح از ۱۷ خرداد ماه آغاز شده و تا پایان مرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در این طرح بالغ بر ۸۰ هزار نفر در ۳۰۰ پایگاه مقاومت در سطح استان شرکت کرده اند.

جانشین فرماندهی سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام افزود: برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، کلاس‌های آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن، برگزاری اردوهای علمی و تفریحی علمی، برگزاری کلاس هنری،کلاس نماز و احکام و کلاس‌های سبک زندگی اسلامی ازجمله برنامه‌های اجرایی این طرح در سطح استان بوده است.

وی همچنین در ادامه گفت:یکی دیگر از برنامه ما در تابستان امسال،اعزام بسیجیان به مشهد مقدس بوده و تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر از بسیجیان عضو پایگاههای مقاومت استان به مدت هشت روز به این اردوی سیاحتی زیارتی اعزام شده اند.

طهماسبی ادامه داد:توجه به غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در تابستان و استفاده مناسب از این فرصت برای آشنایی و بهره‌مندی هرچه بیشتر آنان با مفاهیم انقلاب و اسلام از جمله مهمترین برنامه‌های بسیج در این ایام است.