

به مناسبت تقارن ولادت امام رضا(ع) و سالروز پیروزی حزب الله لبنان؛

جشن بزرگ مقاومت در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن بزرگ مقاومت در حرم مطهر رضوی همزمان با ولادت با سعادت امام رضا(ع) و تقارن آن با سالروز پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه برابر رژیم صهیونیستی برگزار می شود.

در این برنامه حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و سید عبدالله صفی‌الدین نماینده ویژه حزب الله لبنان به ایراد سخن خواهند پرداخت.

این برنامه با حضور زائران داخلی و خارجی از سراسر جهان برگزار خواهد شد و تجلی جلوه های وحدت جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه را به نمایش خواهد کشید.

صحن جامع رضوی میزبان این مراسم بزرگ در روز شنبه 23 مرداد بعد از اقامه نماز مغرب و عشا خواهد بود و صدا و تصویر مراسم همزمان در دیگر صحن های حرم مطهر پخش خواهد شد.

جنگ رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان به وقوع پیوست و دامنه آن شمال فلسطین و سراسر لبنان را دربرگرفت. این جنگ با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۶ پایان یافت.