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۲۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

بازداشت ۴ عامل انتحاری در شمال غرب پاکستان

بازداشت ۴ عامل انتحاری در شمال غرب پاکستان

نیروهای امنیتی پاکستان در عملیاتی چهار عامل انتحاری را در منطقه «جمرود» از توابع «خیبر ایجنسی» در شمال غرب این کشور بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، نیروهای امنیتی پاکستان چهار عامل انتحاری را که قصد عملیات انتحاری در سالروز استقلال پاکستان داشتند، در منطقه «جمرود» از توابع «خیبر ایجنسی» دستیگر و روانه زندان کردند.

از این عوامل انتحاری پنج جلیقه انتحاری و مقادیری مواد منفجره بدست آمده است.

مقامات امنیتی منطقه «جمرود» اعلام کردند: این عوامل انتحاری قصد داشتند جشن های سالروز استقلال پاکستان و نیز بیمارستانها را مورد هدف قرار دهند که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

لازم به ذکر است پاکستان در ۱۴ اوت سال ۱۹۴۷ میلادی به رهبری «محمد علی جناح» از هند جدا شد و اعلام استقلال کرد. هر ساله به همین مناسبت در سراسر پاکستان جشن های استقلال برگزار می شود.

کد مطلب 3738938
علی کاووسی نژاد

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