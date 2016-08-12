بازداشت ۴ عامل انتحاری در شمال غرب پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، نیروهای امنیتی پاکستان چهار عامل انتحاری را که قصد عملیات انتحاری در سالروز استقلال پاکستان داشتند، در منطقه «جمرود» از توابع «خیبر ایجنسی» دستیگر و روانه زندان کردند.

از این عوامل انتحاری پنج جلیقه انتحاری و مقادیری مواد منفجره بدست آمده است.

مقامات امنیتی منطقه «جمرود» اعلام کردند: این عوامل انتحاری قصد داشتند جشن های سالروز استقلال پاکستان و نیز بیمارستانها را مورد هدف قرار دهند که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

لازم به ذکر است پاکستان در ۱۴ اوت سال ۱۹۴۷ میلادی به رهبری «محمد علی جناح» از هند جدا شد و اعلام استقلال کرد. هر ساله به همین مناسبت در سراسر پاکستان جشن های استقلال برگزار می شود.