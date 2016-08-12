به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی با اشاره به وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی و مقامات آن اظهار داشت: با گذشت ۱۰ سال از شکست اسرائیل همچنان نگرانی از مقاومت در میان دشمن وجود دارد. بعد از ۱۰ سال تاثیرات جنگ ۳۳ روزه عمیق تر می شود و هیچ یک از سران سیاسی و نظامی اسرائیل در آن جنگ باقی نمانده اند.

وی در ادامه در خصوص توان نظامی رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد: بلاشک دشمن با درس گرفتن از شکست در جنگ ۳۳ روزه به پیشرفته کردن سلاح های خود مبادرت می کند اما سلاح پیشرفته سبب تقویت اراده ضعیف آنها نمی شود. تمامی مانورهای نظامی ارتش دشمن نیز تاکنون موجب جلب اعتماد شهرک نشینان صهیونیست نشده است اما از سوی دیگر اعتماد شهروندان لبنانی به مقاومت و توان آن در محافظت از لبنان و شکست دادن ارتش صهیونیست ها افزایش یافته است.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در ادامه افزود: پس از گذشت ۱۰ سال، همچنان عدم پایداری و عدم مقاومت جامعه صهیونیستی یک نقطه ضعف راهبردی برای دشمن در جنگ آتی محسوب می شود. این در حالی است که مقاومت مردم ما یک عنصر استراتژیک برای هر نوع جنگ در آینده است.

شیخ نبیل قاووق همچنین درباره توان بازدارندگی حزب الله بیان داشت: دشمن قصد داشت حزب الله را ۲۰ سال عقب بیندازد اما الآن به دشمن اعلام می کنیم که توان حزب الله به میزان بیش از ۲۰ سال پیشرفت داشته است. تنها شناخت بخشی از توان ما توسط دشمن موجب شده که تا به امروز به لبنان حمله نکنند.

وی در ادامه در رابطه با سخنان دبیرکل حزب الله نیز گفت: وعده های اعلام شده از سوی سید «حسن نصرالله» اجرایی می شود و مانع بزرگی در برابر دشمن ایجاد می کند. یکی از آنها نیز ترسی است که موجب متوقف شدن سیاست های متجاوزانه دشمن شده است. امروز رژیم صهیونیستی در برابر معادلات مقاومت هراسان است.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در پایان در خصوص دستاوردهای نظامی حزب الله به دلیل مشارکت در جنگ سوریه نیز تصریح کرد: در جریان جنگ در سوریه توان نظامی و تاکتیکی ما بسیار پیشرفت داشت و مقاومت با توانایی نظامی کشورهای بزرگ حامی تروریسم در سوریه مواجه و بر آن غالب شد. بنابراین دستاوردهای نظامی ما در سوریه موجب ترس و نگرانی دشمن صهیونیستی شد.