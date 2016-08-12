به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر قاچاق و نگه داری یک توله شیر توسط فردی در زاهدان، نیروهای یگان محیط زیست سیستان و بلوچستان به تحقیق در این رابطه مشغول شدند.

فرمانده یگان محیط زیست سیستان و بلوچستان در این باره گفت: محیط بانان پس از مدتی تحقیقات نامحسوس از حضور توله شیر در منزل مظنون مطمئن شده و سپس موضوع را با مقام قضایی در میان گذاشتند.

حمید ریگی اظهار داشت: مامورین پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی ورود به منزل به همراه مامورین نیروی انتظامی وارد خانه مظنون شدند.

در بازرسی از این خانه یک توله شیر کشف و ضبط و یک متهم در این رابطه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شد.تحقیقات اولیه نشان می دهد این متخلف توله شیر را از قاچاقچیان حیات وحش خریداری کرده و خودش نیز قصد داشته است آن را به قیمت چندین میلیون تومان به فروش برساند.

سه روز قبل نیز توله شیر دیگری از قاچاقچیان حیات وحش در سیستان و بلوچستان کشف شده بود.

هر دو توله شیر هم اکنون توسط کارشناسان محیط زیست تحت تیمار و مراقبت هستند و در صورت تایید سلامت به مراکز مجاز نگهداری حیوانات سپرده خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید هر کس مرتکب حمل، عرضه، صدور و فروش جانوران و حشی زنده یا کشته و یا اجزای آنها بدون کسب پروانه از سازمان محیط زیست شود به حبس از یک ماه تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین متخلفین می بایست ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید و شکار گونه های جانوری غیر بومی مشمول کنوانسیون CITES به مبلغ ۲۰ یا ۳۰ میلیون ریال را (بر اساس ضمیمه ۱ یا ۲ کنوانسیون) به حساب دولت واریز کنند.