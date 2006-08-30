شركت در انتخابات، حق و تكليف ديني و ملي است/ دولت فرصت الهي خدمت به مردم را مغتنم بداند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه كه توسط قربانعلي دري نجف آبادي عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري قرائت شد، آمده است: انتخابات در جمهوري اسلامي ايران، ميدان حضور و مشاركت جدي همه اقشار مردم در عرصه اجتماعي و سياسي است.

اين بيانيه مي افزايد: سلامت انتخابات و فراهم كردن فرصت يكسان براي همه واجدان شرايط از سوي مجريان و ناظران برگزاري انتخابات، از سوي دستگاه هاي تبليغاتي و رسانه هاي گروهي و نيز نامزدهاي انتخاباتي و هواداران آنها و رعايت اخلاق انتخاباتي به ويژه در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان از عوامل حضور گسترده مردم در انتخابات است.

در ادامه بيانيه مذكور تصريح شده است: جايگاه رفيع و نقش بي بديل رهبري در ساختار جمهوري اسلامي، حفظ و مراقبت از آن را مضاعف ساخته و تاسيس مجلس خبرگان رهبري را موجب شده است؛ اينك كه سومين دوره مجلس خبرگان رهبري رو به پايان است، حضور گسترده در انتخابات چهارمين دوره اين مجلس كه حماسه ديگري را رقم زده و اميد دشمنان را به ياس بدل سازد، تكليفي ديني و ملي و در راستاي پاسداري از انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.

خبرگان ملت در بخش ديگري از بيانيه پاياني آخرين نشست خود، جمهوري اسلامي را يادگار گران بهاي امام راحل عظيم الشان (ره) و شهيدان عزيز دانسته و با تاكيد بر پيوند نا گسستني حاكميت الهي و اتكا به آراي مردم در نظام مقدس جمهوري اسلامي، نوشتند: بقا و استمرار اين نظام در گرو تعميق هر چه بيشتر اين پيوند است.

آنها در ادامه از عموم ملت خواستند از هر گونه حركتي كه در صفوف به هم پيوسته ملت رخنه ايجاد كرده و موجب اختلاف مي گردد پرهيز كرده و رهنمودهاي حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري را در اين زمينه نصب العين خود قرار دهند.

در بخش ديگري از بيانيه پاياني شانزدهمين اجلاس رسمي سومين دوره مجلس خبرگان رهبري آمده است: ملت مسلمان ايران دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي را حق مسلم خود دانسته، خواستار نظارت بين المللي بر فعاليت هاي هسته اي رژيم غاصب اسراييل و خلع سلاح كشتار جمعي از آن رژيم است.

اين بيانيه مي افزايد: ملت مسلمان ايران با حمايت از دانشمندان فرهيخته خود بر حق مسلم خويش در دستيابي به همه مراحل فناوري صلح آميز هسته اي تاكيد داشته و عقب نشيني از حقوق خود را زمينه ساز گستاخي و فزون طلبي هر چه بيشتر نظام استكباري مي داند.

خبرگان ملت ادامه دادند: پيروزي ملت لبنان و حزب الله قهرمان در مصاف با رژيم جنايتكار و تا دندان مسلح صهيونيستي و حاميان مستكبر او به سركردگي آمريكاي جهانخوار، بار ديگر حقانيت راه و رسم حضرت امام خميني (قدس سره الشريف) رهبر كبير انقلاب اسلامي را كه ملت هاي مسلمان را به خيزش و مقاومت در برابر دشمنان قسم خورده اسلامي فرا مي خواند و تحقق آرمان هاي اسلامي را در بيداري مسلمانان جستجو مي كرد، به اثبات رساند.

در ادامه بيانيه تصريح شده است: امروز نهضت اسلامي ملت شجاع ايران در عرصه ديگري به ثمر نشسته و يكي از هداف ديرينه اش درشكست هيمنه رژيم جعلي اسراييل تحقق يافته و قلوب صدها ميليون انسان مظلوم و آزاده جهان را خشنود ساخته است.

"ملت مسلمان ايران به خود مي بالد كه خون مطهر عزيزانش به ثمر رسيده و الگوي مقاومت و ايستادگي براي ملت هاي آزاده جهان شده و فرزندان انقلابي اسلامي در لبنان و فلسطين دشمنان مستبكر را به زانو در آورده و نشان داد دوران سركوب مسلمانان و سلب امنيت و آسايش يكسويه آنان و طرح خاور ميانه آمريكا با شكست مواجه شده است".

اين بيانيه مي افزايد: خبرگان ملت ضمن تبريك مجدد از نقش بي بديل شخصيت ارزشمند و شجاع سيد حسن نصر الله و حزب الله و جنبش مقاومت و مردم لبنان تقدير و به همه مسلمانان و كشورهاي اسلامي توصيه مي كند توجه داشته باشند ملاك غلبه حزب الله لبنان بر بزرگ ترين دشمن اسلام و مستعضفان تنها آموزش صحيح اسلام ناب و ايستادگي و پافشاري با قاطعيت روي اساس اسلام است.

نمايندگان مجلس خبرگان رهبري تاكيد كردند: برادران و خواهران ايماني در سراسر جهان مخصوصا در كشورهاي اسلامي بايد از اين جريان ارزشمند درس بگيرند و خود را با معارف اصيل اسلامي آشنا كرده و بر تعميق معارف و اجراي احكام پا فشارند تا مسوولين اين كشورها پايبند انجام آن گردند و مانع نفوذ ذشمنان اسلام و مسلمين شوند و دست آنها را از سر كشورهاي اسلامي قطع كنند كه "ان تنصرالله ينصركم و يثبت اقدامكم".

آنها در بخش ديگري از بيانيه خود با اشاره به نزديك بودن آغاز سال تحصيلي مدارس و دانشگاه ها آورده اند: بدون ترديد نسل جوان و نوجوان اميدهاي امروز و فردا و آينده سازان كشور عزيزمان هستند و بايد با برنامه ريزي و تلاش و مجاهدت در جهت اعتلاي علمي و اخلاقي آنها رشد و توسعه كشور حركت نموده و زمينه را براي تحقق چشم انداز 20 ساله و توسعه دانايي محور و عزت و سربلندي ميهن اسلامي هموار كرد.

اين بيانيه مي افزايد: بايد از نفوذ دشمنان اسلام و انقلاب جلوگيري و توطئه هاي آنها را خنثي كرد و خطرات و نقشه هايشان را گوشزد نمود تا جوانان و نوجوانان ما ضمن پاسداري و صيانت از آرمان هاي امام (ره) و رهبري، نسبت به توطئه ها هوشيار و در برابر خطرات و تهاجم دشمنان بيدار و آگاه باشند و تحت تاثير القائات شيطاني و نقشه هاي اجانب قرار نگيرند.

در بخش ديگري از بيانيه خبرگان ملت تاكيد شده است: در شرايط حساس كنوني يكي از مسائل كليدي واستراتژيك منطقه و جهان اسلامي موضوع وحدت امت اسلامي در برابر توطئه هاي استكبار جهاني و صهيونيسم و پرهيز از افراط و تفريط و اختلافات قومي، نژادي و فرقه اي و هوشياري هر چه بيشتر در برابر اهداف سلطه گران غربي و آمريكا و رژيم اشغالگر قدس است.

اين بيانيه مي افزايد: بدون ترديد بزرگ ترين عامل موفقيت امت اسلامي و ملت هاي مسلمان خاور ميانه، حفظ هويت اسلامي و وحدت و انسجام همه جانبه است و بايد با تدبير حكيمانه كليه توطئه ها را خنثي و از استقلال و سربلندي امت اسلامي و ملت هاي منطقه صيانت و پاسداري كرد.

"ملت شجاع عراق نيز بايد با وحدت و يكپارچگي و فداكاري، راه مجد و پيروزي را دنبال كنند و علما و بزرگان و نخبگان عراق اعم از شيعه و سني و كرد بايد بر منشور و ميثاق واحد براي ساختن عراقي آباد و سربلند و به دور از سلطه اشغالگران مجاهدت و فداكاري نمايند كه اين رمز پيروزي آنهاست".

در بخش ديگري از بيانيه پاياني شانزدهمين اجلاس رسمي سومين دوره فعاليت مجلس خبرگان رهبري هفته دولت و ياد شهيدان عزيز و بزرگوار رجايي و باهنر گرامي داشته شد و با تقدير از زحمات و خدمات دولت هاي گذشته، توفيق دولت خدمت گزار، عدالت محور، سخت كوش و خستگي نا پذير نهم به ويژه رييس جمهور مردمي از خداوند متعال مسئلت شده است.

در اين بيانيه با تاكيد بر اين كه "خدمت به مردم و گره گشايي از كار آنان فرصت مغتنم الهي است" آمده است: جامع ترين رهنمود به دولت رهنمودهاي مقام معظم رهبري به دولت مردان در ديدار روز دوشنبه 6/6/85 است كه عمل به آن در حقيقت تحقق انتظارات ملت از دولت مي باشد.

اين بيانيه مي افزايد: مجلس خبرگان رهبري ضمن دعوت مسوولان محترم دولت به انجام دقيق رهنمودهاي فوق بر رفع مشكل فقر و محروميت از جامعه تلاش در جهت حل مشكل بيكاري، مبارزه با فقر، تبعيض، فساد در عرصه هاي مختلف به ويژه ابتذال و بد حجابي فزاينده تاكيد نموده و از دولت نهم مي خواهد تا با مروري دقيق و منصفانه بر كارنامه يك ساله خويش و مقايسه آن با برنامه ها و وعده هاي دوران انتخاباتي ميزان عملي شدن آن را بدون تعصب و با استفاده ازنظرات افراد دلسوز مورد داوري قرار داده تا با رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، بر اميد مردم به آينده اي درخشان افزوده شود.

در اين بيانيه تاكيد شده است: بي شك مردم قدردان ايران با مشاهده تلاش و مجاهدت خدمتگزاران خود، آنان را در رسيدن اهداف متعالي ياري خواهند كرد.

خبرگان ملت در پايان از ملت شريف و بزرگوار ايران و ساير پيروان اهل بيت (ع) خواستند تا در ماه هاي شريف شعبان العمعظم و رمضان المبارك از هر گونه مجاهدت در راه ارتقاي اخلاقي و معنوي و ارتباط با خداوند متعال دريغ نكرده و از فرصت هاي نوراني اين ايام بيشترين و بهترين استفاده را بنمايند و از هر نوع محبت و مساعدتي نسبت به همنوعان نيازمند خود دريع نورزند.