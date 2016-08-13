به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیدی صبح شنبه در جمع اعضای شورای شهر زنجان، افزود: اعضای شورای شهردوره چهارم در شهر زنجان تعامل کاری خوبی با هم دارند و فضای شورای شهر در این دوره کمترین حاشیه را داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه کمتر از یک سال و نیم از عمر شورای باقی مانده است، ادامه داد: همه اعضای شورا با هم دست دردست هم داده و برای عملیاتی کردن برنامه تلاش خواهیم کردو این مدت باقی مانده طلایی ترین زمان برای شورای شهر چهارم است.

امیدی با بیان اینکه باید قدر این مدت زمان را بدانیم و با جان و دل برای توسعه عمران شهری و فرهنگی استان تلاش کنیم، افزود: شورای اسلامی شهر زنجان همواره سه رویکرد مهم را در خصوص عملکرد خود در قبال مردم داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان سال۹۵ را سال ثمردهی کارها و پروژه‌های در دست اقدام شورا و شهرداری عنوان کردو گفت: در سال جاری باید ثمره پروژه های نیمه‌تمام در زنجان مشخص شود.

امیدی با بیان اینکه برخی جاها خوب کار شده و برخی از کارها هم برای عملیاتی شدن نیاز به نقد دارد، تصریح کرد: همواره تلاش شده تا اعضای شورا نسبت به پاسخگویی به مطالبات اقدام کنند.

وی افزود: شورای اسلامی شهر زنجان نهادی برخواسته از اراده مردم شهر بوده و خود را موظف به پاسخگویی به مردم می داند وباید به مطالبات به حق مردم هم تلاش کند.

امیدی شفافیت را رویکرد دوم در راهبردهای شورای اسلامی شهر زنجان عنوان کرد و گفت: شفاف سازی در خصوص اقدامات و عملکرد و هزینه ها صورت گرفته است.