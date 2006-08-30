سوريه آمادگي مشروط خود را براي مذاكرات صلح با تل آويو اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت،" وليد المعلم "وزير امورخارجه سوريه آمادگي كشورش را براي گفتگو با رژيم اسرائيل اعلام كرد البته درصورتي كه تل آويو تمايل صادقانه خود براي ايجاد صلح درمنطقه خاورميانه را نشان دهد.

وزير امورخارجه سوريه درگفتگو با روزنامه آلماني دي پرسه تصريح كرد : ما راه حل مسئله كشتزارهاي شبعا و بلنديهاي اشغالي جولان و كرانه باختري رود اردن و خروج كامل نظاميان اسرائيلي ازجنوب لبنان و پايان محاصره دريايي و هوايي اين كشور را خواستاريم .

معلم شرط تحقق صلح را اجراي قطعنامه شماره 242 شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر عقب نشيني نظاميان اسرائيلي از اراضي اشغالي دانست و گفت : اين مهم مي تواند در نهايت به توسعه و رشد اقتصادي منطقه كمك كند.

وي با اشاره به تلاش سازمان ملل براي استقرار نيروهاي پاسدار صلح در مرزهاي اين كشور تصريح كرد: سوريه با استقرار نيروهاي پاسدار صلح در مرزهايش مخالف است و اين جزو اختيارات سازمان ملل نيست .

وزير خارجه سوريه تصريح كرد : شوراي امنيت درقطعنامه خود درباره لبنان خواستار افزايش تعداد نيروهاي پاسدار صلح درمرز لبنان و فلسطين اشغالي شده است.

رژيم صهيونيستي با وجود صدور قطعنامه 1701 شوراي امنيت براي پايان دادن درگيريها همچنان به محاصره هوايي و زميني لبنان ادامه مي دهد و 9 موضع از خاك لبنان را در اشغال خود دارد.