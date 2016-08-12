به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پهلوان ظهر جمعه در حاشیه برگزاری جشنواره ورزش همگانی دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران همدان با اشاره به برگزاری نخستین دوره جشنواره ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر مسابقات به اتمام نرسیده و نمی‌توان جمع‌بندی کلی از این جشنواره داشت.

وی با بیان اینکه با دریافت گزارش جمع‌بندی سرپرست فنی رشته‌های مختلف، نقاط ضعف و قوت این مسابقات را بررسی می کنیم، افزود: در مجموع براساس گزارش‌های اولیه، شرکت کنندگان از نوع برگزاری مسابقات رضایت دارند اما به دلیل اینکه این جشنواره برای نخستین دوره برگزار می‌شود نواقص و کمبودهایی در آن دیده می‌شود که در سال‌های آینده برطرف خواهد شد.

مدیر کل ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این مسابقات جنبه همگانی و مفرح دارد، گفت: در مجموعه سیاست این است که در این جشنواره رشته‌هایی برگزار شود که قابل دسترس باشد و هزینه زیادی نیز نداشته و در کنار آن همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند.

پهلوان عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تا رشته‌ها را توسعه دهیم چراکه رشته‌ای مانند گل کوچک در ایران به فراموشی می‌رود درحالی که روزگاری در کوچه پس کوچه‌های همه محله‌ها جوانان گل کوچک بازی می‌کردند و بسیاری از فوتبالیست‌ها نیز از اینجا به بالا رسیدند.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهرنشینی باعث دور شدن مردم از ورزش شده است، بیان کرد: دانشگاه بهترین فرصت و فضا را در اختیار دارد تا علاقه‌مندان به رشته‌های مفرح و جذاب را جذب کند و این رشته‌ها مانند بسکتبال ۳ نفره و گل کوچک هزینه زیادی نمی‌خواهد و درمجموعه رشته‌های قابل دسترس و خوبی هستند.

مدیر کل ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: باید تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها را در دوره‌های بعدی درگیر این جشنواره کنیم تا نشاط و شادابی را به دانشجویان انتقال دهیم.



پهلوان با اشاره به جنبه همگانی بودن این جشنواره گفت: قهرمانان به هیچ وجه حق شرکت در این مسابقات را ندارند و به طور مثل اگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تیم‌هایی در سطح باشگاهی در فوتسال یا بسکتبال دارد اجازه ندارد از این بازیکنان در جشنواره استفاده کند.

وی عنوان کرد: این جشنواره ورزشی فرصتی است تا افرادی که تا به حال در هیچ مسابقه ورزشی شرکت نکرده‌اند را به ورزش وارد کنیم و تمام سعی خود را می‌کنیم تا در سال‌های آینده ضعف این مسابقات را برطرف کنیم.

مدیر کل ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تغییر قوانین این جشنواره در دوره‌های بعدی بیان کرد: مهمترین و جذاب‌ترین برنامه دانشگاه آزاد در ورزش همگانی این جشنواره است اما با توجه به فشردگی و سختی بعضی رشته‌ها احتمال دارد در دوره‌های بعد تعدیل رشته داشته باشیم.

پهلوان افزود: ما نمی‌خواهیم این جشنواره باعث دلزدگی و ضربه زدن به دانشجویان شود کمااینکه در حال حاضر رشته‌های گل‌کوچک، طناب‌کشی و بسکتبال بیشترین فشار را بر روی دانشجویان دارد اما بقیه رشته‌ها جنبه تفریحی دارد.

وی با اشاره به حضور دانشگاه آزاد در ورزش قهرمانی گفت: در حال حاضر ۱۹ تیم حرفه‌ای از دانشگاه در لیگ‌های برتر حضور دارند که به تفکیک ۱۰ تیم بانوان و ۱۰ تیم آقایان هستند که ۱۲ تیم از تیم‌ها به مقام قهرمانی، ۶ تیم نایب قهرمانی و ۳ تیم سومی در کشور رسیده‌اند.

مدیر کل ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به توسعه ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۵ بیان کرد: در سال جاری در حوزه‌های ورزش همگانی و قهرمانی برنامه‌های متعددی داریم و المپیادهای ورزشی مختلفی را برگزار خواهیم کرد.

پهلوان یادآور شد: برگزاری مسابقات ورزشی با شرکت ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را در سال جاری در بوشهر برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در نوع خود بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه همدانی‌ها در میزبانی نخستین دوره جشنواره ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی زحمات زیادی کشیده‌اند، بیان کرد: با وجود اینکه این جشنواره برای نخستین بار در حال برگزاری است و به طبع آن کمبودهایی دارد اما مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان امکانات خوبی را در اختیار گذاشته و زحمات زیادی را در این زمینه متقبل شده‌اند.