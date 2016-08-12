به گزار ش خبرگزاری مهر، سومین روز از نخستین جشنواره آواها و نواهای رضوی در آستانه میلاد مبارک حضرت امام رضا (ع) با اجرای شاهنامه‌خوانان، چاووشی‌خوانان، عاشیق ملکی و اجرای چند گروه دیگر از مناطق مختلف کشورمان در برج میلاد تهران همراه بود.

گروه موسیقی «هزار آوا» از دهلران ایلام در سومین روز از جشنواره آواها و نواهای رضوی با اجرای قطعاتی از موسیقی محلی این منطقه در برج میلاد تهران روی صحنه رفت.

علی دوستی سرپرست این گروه در مورد قطعات اجرا شده گفت: به مناسبت ولادت امام رضا (ع) قطعه امام رضا را بر اساس ملودی وشعری محلی با همراهی سازهای دهل، کمانچه و تنبک اجرا کردیم. همچنین تصنیف «تشنه» از اشعار شعرای بومی منطقه و ترانه ای از شادیانه های این منطقه که قدمت بسیاری دارند برای مخاطبان اجرا شد.

برگزیده کتاب موسیقی نواحی ایران ادامه داد: بخش اصلی این اجرا شاهنامه خوانی بود که در میان اقوام لر رایح بوده و شیوه خواننده در این بخش بر رجزخوانی و توصیف است. بخش شادیانه ها هم موضوع شادباشی دارد و برای انتقام جویی از دشمنان سید الشهدا (ع) که با همراهی رقص چوب آمادگی سربازان برای رزم را نشان می دهد از گذشته بخش مهمی از آیین این منطقه را شامل می شود. البته بخش مهم موسیقی منطقه ما شاهنامه خوانی است که بن مایه مذهبی دارد ولی در حال از بین رفتن است، کما اینکه در سال های اخیر تلاش هایی برای ضبط قطعات آن انجام داده ایم که خوشبختانه در قالب این جشنواره نیز بخش هایی از این میراث ضبط شد.

در ادامه اجراهای سومین روز جشنواره آواها و نواهای رضوی، گروه موسیقی «آرام یار» از علی آباد کتول استان گلستان قطعاتی را با همراهی ساز دوتار و نی اجرا کردند. این گروه تصنیف هایی خراسانی را با تلفیق اشعار منطقه خود به روی صحنه بردند.

به گفته جواد هستی سرپرست گروه «آرام یار» بسیاری از قطعات محلی این منطقه مانند چاووشی خوانی ها، شاه خطا، امیری، عباس مسکین اشعاری مذهبی دارند که هنوز اقبال عمومی خوبی به این قطعات وجود دارد. به هر ترتیب در منطقه ما به جرات می توان گفت که در هر خانه یک نوازنده اصیل ساز محلی داریم و موسیقی جایگاه مهمی در زندگی مردم دارد.

چاووشی خوان ها زایران رضوی را در میلاد بدرقه کردند

گروه چاووشی خوانی «ثامن الحجج» از استان مرکزی نیز طعاتی را که از سالیان دور برای بدرقه زائران حرم رضوی اجرا شده در برج میلاد روی صحنه بردند.

در سومین روز از این جشنواره، چاووشی خوانان اجرای خود را با قبای آبی و پرچم امام رضا (ع) با طی کردن مسیر ورودی برج تا محل صحنه اجراهای جشنواره در گذرگاه آغاز کرده و مردم را همراه خود کردند.

چاووشی خوانان از گذشته گروهی بودند که با در دست داشتن پرچم ائمه در کوچه پس کوچه ها اشعاری را اجرا می کردند تا از مردم برای پیوسستن به کاروان زیارتی امامان دعوت کنند. حالا این رسم سینه به سینه حفظ شده است و در مناطقی از ایران همچون استان مرکزی رواج دارد.

چاووشی خوانان برج میلاد در دعوت به زیارت امام هشتم، دو قطعه خواندند که با استقبال دوستداران اهل بیت روبه‌رو شد.

عاشیق ها مبلغان دین اسلام در اقوام ترک ایران بودند

در ادامه اجراهای روز سوم جشنواره آواها و نواهای رضوی عاشیق احد ملکی داستان زیارت رفتن خود را به شیوه روایت عاشیق ها اجرا کرد. در این اجرا نوازنده های محلی با سازهای قوال، بالابان و قوپوز، عاشیق را همراهی می کردند. در این اجرا ملکی داستان زیارت رفتن خود را به مشهد به صورت بداهه روایت کرد.

عاشیق احد ملکی گفت: پیش از علمای اسلام این عاشیق ها بودند که با روایت های خود دین را تبلیغ می کردند. در واقع اشعار عاشیق‌ها هم نصیحت است و هم عرفان و هم حماسی و بزمی است. این موسیقی امروز فرقی با گذشته ندارد فقط معاصر شده و خود را با نیازهای امروز مردم و مخاطبانش تطبیق داده است البته هنوز اشعار و روایت های قدیمی نیز در این موسیقی جایگاه خود را دارد.

در ادامه اجراهای روز سوم جشنواره آواها و نواهای رضوی نیز دوتارنوازان خراسانی تصنیف هایی در مدح امام رضا (ع) اجرا کردند.