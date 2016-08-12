دنیای استکبار در مقابل اقتدار ایران تسلیم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهدوی نژاد در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با عرض تبریک ایام دهه کرامت و سالروز آزاد سازی آزادگان جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: طی هشت سال دفاع مقدس نظام مقدس جمهوری در مقابل دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا ایستاد و توانست ابهت پوشالی دولت های مستبد را از بین ببرد.

وی افزود: در طول این هشت سال۴۵هزار نفراسیر جنگی ایرانی وجود داشت که تمامی این اسرا بر طبق قطعنامه ای که در اواخر جنگ انجام شد آزاده شده اند.

رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: جنگ ما در دوران هشت سال دفاع مقدس همانند جنگ مقدس جنگ احزاب بود و همان طور که می دانیم مکتب شیعه جایگاه بسیار ویژه ای به موضوع جهاد و شهادت قائل است. شیعه این جهاد در راه خدا را یک فرصت طلایی دانسته است نه یک بلای آسمانی و این فرصت طلایی نصیب کسانی شده است که به دنبال آن بوده اند و در راه رضایت خداوند قدم برداشته اند.

مهدوی نژاد با اشاره به اینکه در روز ۲۶مرداد سال ۶۹اسیران جنگی ایران و عراق همزمان در مرزهای بین المللی این کشور به وطن بازگشتند، گفت: این دوران مصادف شده است با دهه مقدس کرامت و میلاد باسعادت حضرت معصومه و امام رضا(ع) که باید بر این تداخل مفتخر باشیم .

این آزاده گفت: کشور ایران با توجه به ناامنی ها و جنگ هایی که در کشورهای اسلامی رخ داده است تبدیل به یک الگو برای این کشورها از لحاظ امنیت شده است.

مهدوی نژاد افزود: در زمان جنگ عده ای به فیض شهادت نایل شدند، برخی از رزمندگان جانباز شدند و بقیه اسیر نام گرفتند و این اسیران با انگیزه جنگ تهاجم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دوران اسارت را تحمل کردند و تمامی این گروه ها با خدا معامله کردند و از انتخابشان پشیمان نیستند.

این آزاده افزود: باید آمادگی جانی و روحی و توان مبارزه و جدل با توطئه های دشمن را داشته باشیم و همچنین گوش به زنگ باشیم چراکه تاریخ و حوادث آن در حال تکرار است و وظیفه جهاد و شهادت دوباره در حال تکرار است فقط باید بتوانیم آن را به موقع تشخیص دهیم و تصمیم بگیریم.

مهدوی نژاد گفت: در حال حال نیز تهاجم های بسیاری به اسلام صورت گرفته است و از آنجایی که اغلب کشورهای اسلامی با توجه به جنگ های صورت گرفته ناامن شده اند نوک پیکان دشمن به سمت جمهوری اسلامی ایران است چراکه این منطقه تبدیل به یک منطقه امن در بین کشورهای اسلامی شده است.

وی افزود: جهان اسلام گرفتار خواب های زیادی از سوی دشمنان شده است و عناوینی همچون تاسیس کردستان بزرگ، خاورمیانه جدید، ارائه تعریف جدیدی از اسلام تحت عنوان وهابیت، ناامن کردن کشورهای اسلامی و عقب نگه داشتن کشور اسلامی از پیشرفت های علمی توسط دشمنان مطرح شده است.