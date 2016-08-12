به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزارشد اظهارداشت: امام راحل با جبهه بندی میان حق و باطل مسیر شناخت را هموار کرد و به پیروان خود یاد دادند نباید در هیچ شرایطی به دشمن اعتماد کرد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: مبارزه با باطل باید در همیشه ایام تداوم داشته باشد تا ستمگران جسارت پیدا نکنند به مظلومان ستم کنند.

وی تصریح کرد: دشمنان خدا کارشان نقض عهد و پیمان است و امروز همه نیازمند هوشیاری و بصیرت هستیم تا در دام دشمن نیفتیم.

عابدینی با اشاره به زندگی امام هشتم اضافه کرد: امام رضا(ع) به شهادت رسید اما هیچگاه به دشمن اعتماد نکرد اما شاید کسانی که امروز هم به پای بوسی امام رضا(ع) می روند به دشمن اعتماد کنند و خسارتهای جبران ناپذیری به کشور وارد کنند.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: در جریان برجام و مذاکرات چقدر اعتماد کردن به دشمن به نظام، تکنولوژی و صنعت ما آسیب زد و باید از بزرگان بیاموزیم و به دشمن اعتماد نکنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: باید از دین درس بگیریم و بدانیم هرکس در جبهه حق باشد اما باطل را حمایت کند در ردیف منافقان محسوب می شود.

عابدینی اظهارداشت: کسانی که به دشمن لبخند می زنند و روی خوش نشان می دهند منافقند زیرا به دشمن نباید روی خوش نشان دادو عزت را از آنها طلب کرد.

وی اضافه کرد: همه عزت ها نزد خداست و شما هم باید عزت را از خدا، ائمه و ولایت و رهبری طلب کنید.

مقاومت ۳۳ روزه محصول انقلاب است

امام جمعه قزوین با اشاره به وقایع لبنان هم اظهارداشت:درمقاومت ۳۳ روزه لبنان طعم تلخ شکست صهیونیست ها به دشمن چشانده شد و این روز بنام مقاومت نام گرفت و باید گرامی داشته شود.

وی تصریح کرد: اولین میوه و ثمره انقلاب در جنگ ۳۳ روزه به بار نشست و وعده الهی محقق و دلهای اهل ایمان شاد شد و اگر در یمن، سوریه و عراق شاهد به نتیجه رسیدن مقاومت مردم هستیم ناشی از ثمرات انقلاب است.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: نخستین محموله انقلاب ما در مقاومت ۳۳ روزه صادر شد و نتیجه داد و این مقاومت هر روز محکم تر و گسترده تر خواهد شد و تا برچیده شدن بساط ظلم و ستم در جهان و ظهور حضرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: خانه استکبار مانند خانه شیطان و عنکبوت سست و بی بنیان و نابود شدنی است.

سوء استفاده از مسئولیت خیانت است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین این هفته نیز با اشاره به موضوع حقوق نامتعارف برخی مسئولان کشوری تصریح کرد:حقوق های میلیونی فقط به یک موضوع ختم نمی شود و این افراد از مسئولیت خود سوء استفاده های دیگر هم کرده اند و امانت رعایت نشده است.

وی اضافه کرد: نباید از مسئولیت سوء استفاده شود و برخی وقتی به مدیریت می رسند برای بستگان خود شغل ایجاد کنند و بقیه را نادیده بگیرند.

امام جمعه قزوین یادآورشد: باید در زمان مسئولیت حق همه مردم رعایت شود نه آن که از موقعیت خود برای زیرپا گذاشتن قانون و یا دور زدن آن به ثروت های بی حد رسید.

وی گفت: اگر کسی برای اندوختن مال از مسئولیت سوء استفاده کند خیانت کرده است و مردم انتظار دارند قانون اعمال شود و برخی قانون را دور نزنند و سر قانون کلاه نگذارند.

وی افزود: در خصوص قانون خواری و زمین خواری برخی آقایان تجزیه خوبی دارند اما ترکیبشان ایراد دارد و برخی از مسئولان بچه گانه برخورد می کنند و اعلام کرده اند که هر کس زودتر نزد ما بیاید حرفش را قبول می کنیم در حالی که شاید خودشان اینگونه هستند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: انتظار داریم به جای رفتار کودکانه بروند ریشه یابی کنند وموضوع زمین های هفت سنگان را عمیقا بررسی و حل کننددر غیر این صورت بیشتر ضرر خواهند کرد.

وی گفت: از دولت انتظار داریم صریح و روشن با حقوق های میلیونی برخورد کرده و متخلفان را به سازی اعمالشان برسانند تا مشخص شود چه کسانی خطا کرده و بیت المال را غارت کرده اند.



