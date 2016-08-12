به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در پیام فریدون همتی استاندار آمده است: ۲۱ مرداد ماه روز ملی حمایت از صنایع کوچک را به جهادگران عرصه تلاش و تولید، پیشکسوتان، کارآفرینان، نخبگان و سرمایه گذاران صنعتی که در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی و بی بدیل ایفا کردهو با هدف اشتغال پایدار، افزایش تولید و اقتصادی پویا هستند؛ تبریک عرض می کنم.

در وضعیت حساس کنونی جامعه که ایجاد اشتغال و توجه به معشیت مردم همواره از دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بوده بی شک نقش صنایع کوچک در ایجاد فرصتهای شغلی، جذب جوانان و بومی نمودن تکنولوژی و استفاده از امکانات موجود در نیل به خودکفایی اقتصادی در مسیر توسعه کشور بسیار است.

توسعه صنایع کوچک جز با همت تمامی تاثیر گذاران این حوزه تحقق نخواهد یافت، همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: "یکی از لازم ترین کارها این است که از بنگاه های تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود" بر تمامی مدیران خدمت رسان و اجرایی استان وظیفه است در سالی که با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری نامیده شده بکوشیم تا موانع پیش روی صنایع کوچک و متوسط را برداریم و با همت دولت تدبیر و امید شاهد رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی کشور عزیزمان باشیم.