کمبود معلم در گناوه/ اجرای پروژه مهر مدارس غیردولتی و زبانسراها

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد بعد از ظهر جمعه در نشست شورای آموزش و پرورش گناوه اظهار داشت: با حمایت ها و سیاست های خوب اجرا شده در سال های اخیر، تعداد مدارس و مراکز غیر دولتی در گناوه بسیار پیشرفت خوبی داشته است.

وی ضمن تشکر از تلاش های مدیریت آموزش و پرورش گناوه در خصوص مدارس غیر دولتی گفت: خوشبختانه تعداد ۸۰ مرکز آموزشی غیر دولتی در گناوه وجود دارد که این آمار بسیار خوبی است.

فرماندار شهرستان گناوه در ادامه خاطرنشان ساخت: باید نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی این مراکز نیز تلاش شود و نظارت ها در این حوزه باید تقویت شود.

کمبود نیروی انسانی در گناوه

اسکندر احمدی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه ضمن ارائه گزارشی از اجرای پروژه مهر در سال گذشته تحصیلی گفت: تمام تلاش خود را برای هرچه بهتر برگزار کردن این پروژه در سال تحصیلی پیش رو انجام می دهیم.

احمدی با اشاره به بازنشته شدن ۵۹ نیروی آموزش و پرورش گناوه در سال تحصیلی جدید بیان داشت: ۷۰ نفر از نیروی های این مدیریت به مرحله بازنشستگی رسیده اند که تا این لحظه با بازنشستگی ۵۹ نفر موافقت شده است.

وی با بیان آماری در مورد کمبود نیروی انسانی در این مدیریت ادامه داد: بازنشستگی ۵۹ نیرو و پر کردن جای خالی این نیروها حقیقتا کاری سخت و طاقت فرساست.

افتتاح سه آموزشگاه جدید

احمدی با اشاره به راهکار برطرف کردن این مشکل در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: خوشبختانه توانسته ایم با اختصاص ساعات حق التدریس و نیز جایگزینی با نیروهای متقاضی حضور و کار در شهرستان از مناطق دیگر، این کمبود را جبران کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: ۳ آموزشگاه جدید الاحداث تا قبل از مهر امسال راه اندازی و به بهره برداری خواهند رسید.

احمدی اضافه کرد: در این مدارس ثبت نام از دانش آموزان انجام شده است و مشکلی برای استفاده از آنها وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به مدرسه هیئت امنایی شهید تیموری تصریح کرد: این مدرسه از مدارس نوساز شهرستان گناوه است که تا قبل از مهرماه افتتاح خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: متاسفانه این طرح به خاطر بروکراسی اداری کمی از برنامه عقب ماند ولی با حمایت های فرماندار این مشکل نیز حل شده و این پروژه بر اساس برنامه پیش می رود و هیچ نگرانی در این مورد نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست با تصویب اعضاء، نظارت ها و بازرسی های بیشتری نسبت به مدارس و مراکز غیر دولتی به ویژه زبانسراها انجام خواهد شد و در روند صدور مجوز برای اینگونه مدارس و مراکز بررسی بیشتری صورت خواهد گرفت.

ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه با حضور فرماندار، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه و دیگر اعضا در محل مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه برگزار شد.