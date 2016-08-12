تامین نیازهای آوارگان در وهله نخست برعهده دولت و سپس مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله «سیستانی» در کربلا در سخنانی بر ضرورت حمایت از آوارگان این کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش شیخ «عبدالمهدی الکربلائی» امام جمعه کربلا در سخنانی در جریان خطبه های نمازجمعه در این راستا اظهار داشت: حمایت از آوارگان و تامین نیازهای ضروری آنها هنگام بازگشت به شهرها و روستاهایشان مورد تاکید و در درجه نخست وظیفه دولت است.

وی در ادامه سخنان خود در این راستا تصریح کرد: در صورت کوتاهی دولت در این زمینه، شهروندان عراقی باید به این آوارگان با حفظ عزتشان کمک کنند.

لازم به ذکر است پس از حمله تروریست های داعش به عراق، شمار زیادی از مردم از منازل خود در شمال و غرب عراق فرار کردند و به همین دلیل نیازمند دریافت کمک های غذایی و دارویی هستند.