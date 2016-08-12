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۲۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا:

تامین نیازهای آوارگان در وهله نخست برعهده دولت و سپس مردم است

تامین نیازهای آوارگان در وهله نخست برعهده دولت و سپس مردم است

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا در خطبه های نمازجمعه تاکید کرد که تامین نیازهای ضروری آوارگان عراقی در وهله نخست برعهده دولت و سپس شهروندان عراقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله «سیستانی» در کربلا در سخنانی بر ضرورت حمایت از آوارگان این کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش شیخ «عبدالمهدی الکربلائی» امام جمعه کربلا در سخنانی در جریان خطبه های نمازجمعه در این راستا اظهار داشت: حمایت از آوارگان و تامین نیازهای ضروری آنها هنگام بازگشت به شهرها و روستاهایشان مورد تاکید و در درجه نخست وظیفه دولت است.

وی در ادامه سخنان خود در این راستا تصریح کرد: در صورت کوتاهی دولت در این زمینه، شهروندان عراقی باید به این آوارگان با حفظ عزتشان کمک کنند.

لازم به ذکر است پس از حمله تروریست های داعش به عراق، شمار زیادی از مردم از منازل خود در شمال و غرب عراق فرار کردند و به همین دلیل نیازمند دریافت کمک های غذایی و دارویی هستند.

کد مطلب 3739207

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