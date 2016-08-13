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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حفر چاه در نزدیکی تخت جمشید با استعلام از متولیان امر بوده است

حفر چاه در نزدیکی تخت جمشید با استعلام از متولیان امر بوده است

شیراز-مدیر عامل آب منطقه ای فارس گفت: حفر چاه در نزدیکی تخت جمشید با استعلام از میراث فرهنگی و مصوبه شورای تامین بوده است.

حمیدرضا دهقانی در خصوص برخی موضوعات مطرح شده پیرامون حفر چاه در نزدیکی تخت جمشید به خبرنگار مهر توضیح داد: در رابطه به چاه های حریم تخت جمشید فقط یک چاه آب شرب بوده که اجازه حفر آن داده شده است.

وی ادامه داد: این چاه نیز با استعلام از میراث فرهنگی استان در حالی انجام شده که مصوبه شورای تامین شهرستان مرودشت بوده است.

مدیر عامل آب منطقه ای فارس اظهار داشت: آب منطقه ای فارس استان نه تنها اجازه حفر چاه جدید نمی دهد بلکه برای جابه جایی چاه نیز ممنوعیت در نظر گرفته اما چاهی که در اطراف تخت جمشید است بر اساس مصوبه شورای تامین بوده است.

دهقانی با تاکید بر اینکه آب منطقه ای اجازه حفر چاه آب شرب نمی دهد، بیان کرد: در این خصوص اگر مشکلی وجود دارد میراث فرهنگی می تواند به این اداره کل نامه زده تا روال قانونی برای باطل کردن مجوز فعالیت طی شود.

اخیرا موضوعاتی در خصوص حفر چاه در حریم تخت جمشید با واکنش بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی استان همراه شده بود.

کد مطلب 3739208

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