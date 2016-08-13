فیلم/حضور کاروان حرم رضوی در گلزار شهدا و مراکز درمانی شهر اراک

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان که حامل پرچم متبرک به ضریح مقدس امام رضا (ع) است، با حضور در گلزار شهدای اراک به مداحی اهل بیت(ع) و حضرت علی بن موسی الرضا(ع) پرداختند.

در ادامه حضور کاروان حرم رضوی در استان مرکزی و پس از حضور این کاروان در گلزار شهدای اراک، خدام حرم با اهدای گل و کارت های مزین به گنبد زرین حرم علی بن موسی الرضا(ع) به دیدار بیماران مراکز درمانی شهر اراک رفتند.

مراکز درمانی شهر اراک امروز با حضور کاروان خدام حرم رضوی میزبان اشک های شوق و دعای بیمارانی بود که با عشق بر پرچم متبرک به ضریح امام هشتم بوسه می زدند و طلب شفای عاجل می کردند.