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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

طی چهارماه نخست امسال؛

۱۷ میلیون متر مکعب آب در استان بوشهر مصرف شد

۱۷ میلیون متر مکعب آب در استان بوشهر مصرف شد

بوشهر- معاون خدمات مشترکین آب فاضلاب استان بوشهر گفت: در چهار ماهه اول سال ۱۷ میلیون متر مکعب آب در شهرهای این استان مصرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بیات صبح شنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت رعایت الگوی مصرف آب تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به فصل تابستان و نیاز مبرم مردم به آب ضرورت دارد در مصرف آب صرفه جویی شود تا با مشکلی مواجه نشویم.

معاون خدمات مشترکین آب فاضلاب استان بوشهر گفت: در چهار ماهه اول سال ۱۷ میلیون متر مکعب آب در شهرهای این استان مصرف شده است.

وی افزود: ۷۷ درصد مصرف آب در بخش خانگی است ومابقی آن نیز در دیگر بخش ها است.

بیات اضافه کرد: برای هر متر مکعب آب بیش از سه هزار تومان هزینه می‌شود در صورتی که بخش کمی از این هزینه‌ها از مشترکین دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: تاکنون با همکاری همه مسئولان اقدامات خوبی در راستای رفع مشکلات آب این استان صورت گرفته است.

کد مطلب 3739354

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