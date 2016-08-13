۱۷ میلیون متر مکعب آب در استان بوشهر مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بیات صبح شنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت رعایت الگوی مصرف آب تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به فصل تابستان و نیاز مبرم مردم به آب ضرورت دارد در مصرف آب صرفه جویی شود تا با مشکلی مواجه نشویم.

معاون خدمات مشترکین آب فاضلاب استان بوشهر گفت: در چهار ماهه اول سال ۱۷ میلیون متر مکعب آب در شهرهای این استان مصرف شده است.

وی افزود: ۷۷ درصد مصرف آب در بخش خانگی است ومابقی آن نیز در دیگر بخش ها است.

بیات اضافه کرد: برای هر متر مکعب آب بیش از سه هزار تومان هزینه می‌شود در صورتی که بخش کمی از این هزینه‌ها از مشترکین دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: تاکنون با همکاری همه مسئولان اقدامات خوبی در راستای رفع مشکلات آب این استان صورت گرفته است.