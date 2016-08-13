۱۰۰۰ واحد صنعتی کوچک در استان بوشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد ۷۶۱ واحد در شهرک های صنعتی و مابقی آن در دیگر نواحی صنعتی هستند.

وی با بیان اینکه در راستای حل مشکلات این واحدها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم ورزید، افزود: این واحدها زمینه اشتغال سه هزار و ۷۶۰ نفر را ایجاد کرده است.

صفوی تامین نقدینگی، حل مشکلات واحدهای تولید و تکمیل ظرفیت آنها را از مهمترین اولویت‌های شهرک‌های صنعتی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نسبت به عقد قرار داد با متقاضیان تسهیلات رونق تولید همکاری کنند، یادآور شد: عوامل متعددی در پیشرفت و یا رکود اقتصاد کشور موثر است و اعتقاد داریم فعال بودن بخش تولید عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و خروج از رکود است.