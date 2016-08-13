مرگ تهدیدی برای گردشگران زاینده رود/ خروش رودخانه جدی است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه عبور رودخانه زاینده‌رود و داشتن باغ‌های گسترده میوه و روستاهای تاریخی کوچک توانسته شهرت کشوری و جهانی در حوزه گردشگری کسب کند.

وجود پل‌های تاریخی همچون پل زمانخان، پل هوره و... زیبایی گردشگری این منطقه را چندین برابر کرده است، به‌طوری‌که مسافران بسیاری از استان‌های خوزستان و استان اصفهان به این منطقه سفر می‌کنند.

رودخانه زاینده‌رود از سد زاینده‌رود در مرز استان چهارمحال و بختیاری با استان اصفهان جریان پیدا می‌کند که پس از عبور از پیچ‌وخم دره‌های شهرستان بن این استان وارد شهرستان سامان می‌شود و از داخل باغات گسترده میوه می‌گذرد.

آب رودخانه در این منطقه، از دبی بسیار بالایی برخوردار است. خروشان بودن رودخانه به علت حجم بالای آب از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که مسافران و گردشگران را به شهرستان سامان می‌کشاند.

از طرفی این رودخانه به‌واسطه شدت‌جریان بالای آب میزبان ورزشکاران و علاقه‌مندان رشته ورزشی رفتینگ است که مسافران و گردشگران بسیاری از ظرفیت خروشان بودن رودخانه استفاده می‌کنند و از هیجان قایق‌سواری در این رودخانه لذت می‌برند.

هم‌اکنون در روزهای آخر مردادماه مسافران بسیاری راهی این منطقه شده‌اند و در نقاط مختلف اطراف رودخانه زاینده‌رود اقدام به برپایی چادر کرده‌اند .

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بسیاری از نوجوانان و کودکان در حاشیه رودخانه اقدام به بازی می‌کنند و بسیاری از آنها وارد حریم رودخانه می‌شوند و با پاشیدن آب به یکدیگر به تفریح می‌پردازند.

بازی با آب رودخانه و ورود به داخل رودخانه در بیشتر نقاط مختلف رودخانه توسط مسافران و گردشگران مشاهده می‌شود که بسیاری از این مسافران غافل از خطراتی هستند که رودخانه زاینده‌رود زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند.

زاینده‌رود اگرچه در حال حاضر شدت و جریان گذشته را ندارد و در مشاهده اولیه توسط یک گردشگر خطر تهدیدکننده در آن دیده نمی‌شود، اما ساختار کف رودخانه و سرد بودن آب هرلحظه خطر غرق‌شدگی را برای هرکسی که وارد این رودخانه می‌شود ، در پی دارد.

هرساله بیشتر غرق‌شدگی‌های استان چهارمحال و بختیاری در رودخانه زاینده‌رود گزارش می‌شود که اغلب مسافران و گردشگرانی هستند که بی‌تجربگی و بی‌احتیاطی موجب شده سفر آن‌ها به این منطقه با خاطره‌ای بد و عذاب‌آور همراه شود.

آخرین غرق‌شدگی رودخانه زاینده در این استان مربوط به یک گردشگر در تعطیلات عید فطر سال جاری در این شهرستان بود که باوجود اینکه این گردشگر به فنون شنا نیز مهارت داشت اما متأسفانه در این رودخانه غرق شد.

از طرفی قایقرانی در این رودخانه توسط یک شرکت با نیروهای کارآمد برگزار می‌شود که ابتدا به مسافران و گردشگران آموزش‌های لازم توسط کارشناسان این شرکت داده می‌شود و سپس مسافران و گردشگران با جلیقه نجات وارد قایق می‌شوند و همراه آن‌ها یک مربی از طرف شرکت در طول رودخانه آن‌ها را همراهی می‌کند.

متأسفانه در این رودخانه مسافران و گردشگرانی مشاهده می‌شوند که با آوردن قایق اختصاصی و بدون جلیقه وارد رودخانه شده‌اند و بعضی‌اوقات خانواده خود را نیز سوار کرده‌اند و این مسافران و گردشگران بدون هیچ تجربه‌ قایقرانی در این رودخان، خطر مرگ را هرلحظه برای خانواده خود رقم می زنند.

آب‌تنی و بازی با آب رودخانه در روزهای گرم تابستان توسط بسیاری از مسافران انجام می‌شود که این کار بسیار خطرناک است و می‌تواند حادثه تلخی را رقم بزند معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بی‌احتیاطی مسافران و گردشگران در رودخانه زاینده‌رود هرساله حوادث تلخی رقم می‌زند.

برومند جهانگیری عنوان کرد: مسافران و گردشگران بسیاری تاکنون به علت بی‌احتیاطی در این رودخانه غرق‌شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مسافران و گردشگران باید از ورود به رودخانه زاینده‌رود پرهیز کنند، تأکید کرد: آب‌تنی و بازی با آب رودخانه در روزهای گرم تابستان توسط بسیاری از مسافران انجام می‌شود که این کار بسیار خطرناک است .

وی با اشاره به اینکه شنا کردن در این رودخانه امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: از مسافران و گردشگران می خواهیم به حریم رودخانه وارد نشوند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری افزود: کف رودخانه سنگلاخی است و شدت‌جریان بالای آب سبب برخورد قسمتی از بدن با سنگ‌های داخل رودخانه می‌شود و همین امر از فعالیت فرد برای نجات خودش جلوگیری می‌کند و سبب غرق شدن می‌شود.

وی یادآور شد: مسافرانی که اقدام به ورود به رودخانه با قایق اختصاصی می‌کنند نیز باید بااحتیاط کامل وارد رودخانه شوند و توجه داشته باشند که این رودخانه یک رودخانه معمولی نیست و هرلحظه احتمال خطر برای آن‌ها وجود دارد.

آمار غرق‌شدگی در رودخانه زاینده‌رود هر ساله در تابستان افزایش پیدا می‌کند که بیشتر این غرق‌شدگی‌ها به‌واسطه بی‌احتیاطی اتفاق می افتد فرماندار سامان نیز در این خصوص گفت: هم‌اکنون مسافران بسیاری راهی شهرستان سامان شده‌اند و از جاذبه‌های گردشگری این منطقه بازدید می‌کنند.

حسین صالحی افزود: ورود مسافران و گردشگران موجب رونق منطقه شده است.

وی بیان کرد: آمار غرق‌شدگی در رودخانه زاینده‌رود هر ساله در تابستان افزایش پیدا می‌کند که بیشتر این غرق‌شدگی‌ها به‌واسطه بی‌احتیاطی اتفاق می افتد.

فرماندار سامان با اشاره به اینکه بسیاری از غرق شدگان این رودخانه افراد جوان هستند، تاکید کرد: شنا کردن در رودخانه زاینده رود در تمام نقاط آن ممنوع است و باید مسافران به این نکته توجه داشته باشند.