ثبت یک پیروزی، یک تساوی و ۳ شکست در کارنامه تیم هاکی قم

حمید جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات هاکی نوجوانان کشور در گرگان برگزار شد و تیم‌هایی از ۱۲ استان مسابقات خود را در سالن حجاب این شهر برگزار کردند که قم یکی از این ۱۲ تیم بود.



وی افزود: این مسابقات در ۲ گروه ۶ تیمی برگزار شد و تیم هاکی نوجوانان قم در گروه خود در حضور تیم‌های همدان، مازندران، سمنان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و قم موفق به کسب جواز صعود نشد و در نهایت در رده بندی تیمی مسابقات، در میان ۱۲ تیم حاضر در رده هشتم قرار گرفت.



سرپرست هیئت هاکی استان قم گفت: تیم هاکی نوجوانان قم در این مسابقات یک پیروزی، یک تساوی و ۳ شکست کسب کرد و در گروه ۶ تیمی خود با تفاضل بهتر نسبت به خراسان رضوی چهارم شد در حالی که ۲ تیم از این گروه به دور بعد صعود می‌کردند.



جلیلی بیان داشت: در روز اول مسابقات قهرمانی هاکی نوجوانان کشور، قم برابر تیم هاکی آذربایجان غربی ۳ بر صفر نتیجه را واگذار کرد اما در دومین گام برابر مازندران با ارائه یک بازی برتر، ۴ بر صفر به پیروزی رسید.



وی عنوان کرد: سومین دیدار تیم هاکی قم برابر همدان برگزار شد که این بازی با شکست ۴ بر صفر قم همراه بود و قم سپس در دیدار برابر سمنان یک بر صفر شکست خورد و در آخرین بازی خود مقابل خراسان رضوی به تساوی بدون گل رسید.



سرپرست هیئت هاکی استان قم تصریح کرد: هاکی بازان قم در این مسابقات را ابوالفضل شعبانی، احمدرضا محمدی، امیرحسین بیگدلی، رضا نیک‌نژاد، ابوالفضل وفایی، محمد مهدی بهمن، حسین تقی‌زاده، امیرحسین زندیه، محمدرضا هاتفی، مهدی بختیاری، حسین بیگدلو، سعید آفتابی، محمدجواد امیرانی، رضا مولایی، میلاد سیجانی، محمدرضا قلی‌زاده، مهدی پیام و ابوالفضل عروجی تشکیل دادند. هدایت این تیم را احسان یوسف وند بر عهده داشت و حسین مروتی مدیر این تیم بود.