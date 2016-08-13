مسابقات دوگانه همگانی بانوان در بوستان نرگس قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوگانه بانوان با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم و هیئت ورزش‌های سه گانه در بوستان نرگس قم برگزار شد و شرکت کنندگان در ۲ رده سنی با هم رقابت کردند.



در این مسابقات که عصر جمعه برگزار شد شرکت کنندگان در ۲ رده سنی بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال با هم رقابت کردند به طوری که این مسابقه با تلفیق ۲ رشته دو و میدانی و دوچرخه سواری در مسیر از پیش تعیین شده‌ای برگزار شد.



در رده سنی زیر ۱۸ سال سارا کریمی به مقام نخست دست یافت و سپیده ساعت چی دومین نفری بود که از خط پایان گذشت و محدثه خسروخانی موفق به کسب عنوان سوم شد و در مسابقات رده سنی بالای ۱۸ سال، نوریه عباسی زودتر از بقیه از خط پایان گذشت و هانیه خسروی دوم شد و عنوان سوم نیز به سپیده مظفری منفرد رسید.



مراسم پایانی این مسابقات و اهدای جوایز با حضور سیده لیلا عنبری معاون هماهنگ کننده امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان و آل اسحاق معاون ورزشی بانوان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم برگزار شد و نفرات برتر تجلیل شدند.



نکته جالب در این میان، حضور ورزشکاران فعال در رشته‌های دیگر ورزشی در این مسابقه بود به طوری که نوریه عباسی بازیکن تیم هندبال هدف پویان جوان قم در رشته هندبال و پدیده لیگ برتر هندبال در این مسابقه شرکت کرد و با توجه به آمادگی بالای جسمانی به مقام نخست رسید.



هانیه خسروی دیگر هندبالیست باشگاه لیگ برتری هدف پویان قم و سپیده ساعت چی عضو تیم والیبال جوانان دختر قم در مسابقات قهرمانی کشور به همراه آرزو تنباکویی نفر اول دو و میدانی جوانان کشور در سال ۹۴ در ماده ۵ هزار متر از دیگر چهره‌های ویژه این مسابقات بودند.