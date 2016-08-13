تکواندوکار قم نایب قهرمان لیگ دسته اول پومسه کشور شد

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پایان هفته اول و دوم از دور رفت لیگ دسته یک پومسه مردان کشور٬ تیم اعزامی استان قم موفق به کسب یک عنوان دومی توسط محمد حسین ربانی شد و محبوب نصیروند و عبدالله بینایی داوران قمی بودند که در دیدارهای این هفته به قضاوت پرداختند.



وی افزود: یازدهمین دوره لیگ دسته اول پومسه مردان کشور موسوم به جام نشاط عصر جمعه در گروه مردان و در رده‌های سنی مختلف برگزار شد و بیش از ۳۵۰ پومسه رو در خانه تکواندوی تهران با هم رقابت کردند و نمایندگان قم در این مسابقات روی شیهاپ چانگ رفتند.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: در پایان رقابت‌های هفته اول و دوم این مسابقات، در رده سنی ۱۲ سال محمد مهدی والی از قم به مقام ششم رسید و امیر رضا صادقی دیگر نماینده قم عنوان هفتم را کسب کرد.



جمشیدی بیان داشت: در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال محمدرضا تمیمی به عنوانی بهتر از دوازدهم دست پیدا نکرد و امیرحسین غفاری روی سکوی چهاردهم ایستاد و در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال سید محمد رسول سقازاده تنها نماینده قم بود که به رده بیست و پنجم بسنده کرد.



وی عنوان کرد: در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال، قم ۳ نماینده داشت که محمد ملاصادقی بهترین عملکرد را با کسب عنوان چهارم داشت و پوریا بابایی در رده پانزدهم و جواد اسلامی در رده چهل و دوم قرار گرفتند و در رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال پیشکسوتان سید علی خیرخواه علوی نهم شد.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: تنها مدال تیم قم در رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال به دست آمد و محمد حسین ربانی از قم موفق شد به مقام نایب قهرمانی برسد ضمن این که ابوالفضل عبداللهی نیز در این رده به عنوان بیست و پنجم رسید.