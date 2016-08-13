رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امیدهای کشور از امروز به میزبانی شهر اقلید در استان فارس آغاز می‌شود و نماینده قم در این رقابت‌ها به میدان می‌رود و به دنبال کسب جواز صعود به مرحله پایانی است.



وی افزود: تیم فوتسال امید آرش نوین ایرانیان نماینده قم در لیگ دسته اول امید است که باید در مرحله گروهی با تیم‌های مقاومت البرز، مس سونگون تبریز، شهیدان عباس نژاد اقلید، گیتی پسند اصفهان و موعود پیرادل مشهد رقابت کند و نخستین دیدار خود را امروز برابر مس سونگون انجام دهد.



مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم گفت: حسین شاهبند، حسین حبیبی، احمد قرنی، تقی حسینی، جواد جعفری، مهدی نوروزی، هادی نقی نژاد، امیر حسین مرادخانی، محمد شریف زاده، سید حسین رضوی، مهدی عندلیبی، مجید هامون گرد، رضا خیر اللهی، علی ظهیریان، وحید حاج اسماعیلی و سید امین موسوی بازیکنان تیم آرش نوین ایرانیان قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.



بمانی بیان داشت: هدایت تیم اعزامی از استان قم به این مسابقات بر عهده محمدرضا قاسمی است و فرید نقش بند کمک مربی این است ضمن این که مدیریت تیم را علی مسعودی بر عهده دارد و نماینده قم در این مسابقات به صورت دوره‌ای و تک بازی با حریفان روبرو می‌شود.



وی عنوان کرد: حسین سلیمانی به عنوان آنالیزور و محمدرضا دهقان به عنوان مربی دروازه‌بانان، تیم امید آرش نوین ایرانیان قم را همراهی می‌کنند و نماینده استان قم در صورت کسب رتبه اول یا دوم گروه و صعود به دور پایانی، میزبان دور پایانی خواهد بود.



مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: این مسابقات، حکم ورودی و انتخابی لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور را دارد و استان قم در سطح لیگ برتر امید، یک نماینده به نام ماهان تندیس دارد که امسال عملکرد خوبی در این مسابقات نداشت اما در سال ۹۳ قهرمان این سطح شده بود.