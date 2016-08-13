مسن ترین مهره دار جهان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بریتانیایی با روش اندازه گیری طول عمر گونه های جانوری، موسوم به «رادیوکربن» متوجه شدند که کوسه های گرینلند دارای ۴۰۰ سال عمر هستند.

این کوسه ها ۵ متر طول دارند و میانگین عمر آنها ۲۷۲ سال است.

با این وجود، کوسه های گرینلندی دارای عمر طولانی تری نسبت به نهنگ ها و لاک پشت ها هستند. این گونه از کوسه ها به عنوان بزرگ ترین کوسه های گوشتخوار بر روی زمین محسوب می شوند.

کوسه های گرینلندی می توانند حتی در عمق بیش از ۱۲۰۰ متر هم زندگی کنند. این گونه زیستی در هر سال تقریبا یک سانتیمتر رشد می کند و کوسه ماده گرینلندی در سن ۱۵۶ سالگی به بلوغ جنسی می رسد.

گوشت کوسه های گریلندی به دلیل نوع متابولیسم بدن آنها سمی است.

نتیجه این تحقیق در نشریه «ساینس» منتشر شده است. البته نوعی صدف به نام «کواهوگ» که در اقیانوس زندگی می کند دارای عمر بیش از ۵۰۰ سال است.