ممانعت هند از سفر هیئت حقوق بشر سازمان ملل به کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، وزارت خارجه هند به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به منطقه کشمیر را نداد.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات در مورد کشتار مسلمانان در منطقه جامو و کشمیر است.

مسلمانان منطقه کشمیر امروز برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خود راهپیمایی اعتراض آمیزی انجام خواهند داد. گزارشها حاکی از آن است دیروز جمعه نیروهای امنیتی هند درب مساجد را در منطقه به روی نماز گزاران بستند.

لازم به ذکر است «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در روزهای اخیر نامه ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نوشته و خواستار بررسی کشتار مسلمانان منطقه جامو و کشمیر بدست نیروهای امنیتی هند شده است.