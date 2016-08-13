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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۷

لیلا رجبی:بیشتر از همه به خودم انتقاد دارم

لیلا رجبی:بیشتر از همه به خودم انتقاد دارم

لیلا رجبی به حواشی بعد از باخت و انتقاد عجیب مجری شبکه ورزش از او در اینستاگرامش واکنش نشان داد.

لیلا رجبی بعد از حذف از بازی‌های المپیک در صفحه اینستاگرامش نوشت: «سلام خدمت همه دوستان ،اول میخواستم عرض خواهی کنم از نتیجه ای که امروز بدست اوردم تمام تلاشم رو کردم ولی متأسفانه امروز روز من نبود ،میخواستم بگم شما میتوانید به نتیجه من انتقاد کنید و من انتقادات شما را میپذیرم، و من از خودم بیشتر از هر کسی انتقاد دارم ،ولی کسی نباید جلوی ٧٠ میلیون جمعیت من را بی غیرت عنوان کند.من ایرانی الاصل نیستنم و حدود ١٠ سال تابعیت ایران را پذیرفتم و ایران را دوست دارم در ایران زندگی میکنم و ایران را کشور خودم میدانم و بارها پرچم سه رنگ ایران را در میادین بین المللی برافراشته کرده ام که این افتخار بزرگی برای من بوده است که حداقل توانستم این کار کوچک را برای کشورم انجام بدهم.»

کد مطلب 3739438

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    نظرات

    • رضا ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
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      پاسخ
      خانم لیلا رجبی سلام و خسته نباشید. ما بابت زحماتی که در این مسیر متقبل شدید تشکر و قدردانی میکنیم. امیدواریم همه سالم و موفق باشید. قطعاً نظرات این کارشناس نشأت گرفته از بی تجربگی بوده و ما از این بابت عذرخواهی میکنیم. ما هیچگاه زحمات و افتخاراتی را که شما کسب کردید فراموش نکرده ایم. باز هم ممنون

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