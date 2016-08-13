لیلا رجبی:بیشتر از همه به خودم انتقاد دارم

لیلا رجبی بعد از حذف از بازی‌های المپیک در صفحه اینستاگرامش نوشت: «سلام خدمت همه دوستان ،اول میخواستم عرض خواهی کنم از نتیجه ای که امروز بدست اوردم تمام تلاشم رو کردم ولی متأسفانه امروز روز من نبود ،میخواستم بگم شما میتوانید به نتیجه من انتقاد کنید و من انتقادات شما را میپذیرم، و من از خودم بیشتر از هر کسی انتقاد دارم ،ولی کسی نباید جلوی ٧٠ میلیون جمعیت من را بی غیرت عنوان کند.من ایرانی الاصل نیستنم و حدود ١٠ سال تابعیت ایران را پذیرفتم و ایران را دوست دارم در ایران زندگی میکنم و ایران را کشور خودم میدانم و بارها پرچم سه رنگ ایران را در میادین بین المللی برافراشته کرده ام که این افتخار بزرگی برای من بوده است که حداقل توانستم این کار کوچک را برای کشورم انجام بدهم.»