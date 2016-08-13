آمریکا به ۵۰ مدال رسید/ ایران در رده سی و چهارم ایستاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، در رقابتهای روز هفتم سی و یکمین دوره بازیهای المپیک برزیل مدالهای رنگارنگی در رشته های تیراندازی باکمان، تیراندازی، شنا، دومیدانی، بوکس، دوچرخه سواری پیست، روئینگ، بدمینتون، وزنه برداری و شمشیربازی و آخرین مسابقه جودو توزیع شد.

در پایان این روز آمریکایی ها موفق شدند ۵۰ مدال را از آن خود کنند. آمریکا هم اکنون با ۲۰ طلا، ۱۳ نقره و ۱۷ برنز در رده اول تکیه زده است. چین با ۳۷ مدال شامل ۱۳ طلا، ۱۰ نقره و ۱۴ برنز در رده دوم است.

بریتانیا با درخشش بی نظیر ورزشکارانش به رده سوم جدول صعود کرد. این کشور با ۲۲ مدال شامل ۷ طلا، ۹ نقره و ۶ برنز سوم است.

ژاپنی‌ها که طی دو روز گذشته در رده سوم بودند با یک پله سقوط در رده چهارم هستند. این کشور هم اکنون ۲۴ مدال شامل ۷ طلا، ۳ نقره و ۱۴ برنز کسب کرده است. کره جنوبی، آلمان، روسیه نیز به ترتیب پنجم، ششم و هفتم هستند.

ایران با کسب اولین مدال طلای خود در رشته وزنه برداری و توسط کیانوش رستمی وارد جدول رده بندی مدالی شد و در رده سی و چهارم قرار گرفت. همراه با ایران کشورهای آرژانتین ، کوزوو، سنگاپور، فیجی و همچنین ورزشکاران زیر پرچم کمیته بین المللی المپیکنیز با کسب یک طلا در رده سی و چهارم هستند.

در روز هفتم، کشور پوتوریکو با کسب مدال توسط تنیسور خود اولین مدال تاریخ المپیک را دریافت کرد. رقابتهای جودو نیز با مشخص شدن قهرمانان در دسته ۱۰۰+ کیلوگرم مردان و ۷۸+ زنان به پایان رسید. رقابتهای تیراندازی باکمان نیز با کسب هر چهار مدال طلا توسط کمانداران کشور کره جنوبی به کار خود پایان داد.