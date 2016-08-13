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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

همراه با المپیک سی و یکم؛

تیم ملی کشتی آزاد بامداد فردا راهی ریو می‌شود

تیم ملی کشتی آزاد بامداد فردا راهی ریو می‌شود

تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو، بامداد فردا (یکشنبه) راهی برزیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزادکاران المپیکی ایران که هفته گذشته، آخرین مراحل آماده سازی خود را به اتمام رساندند، بامداد فردا راهی برزیل خواهند شد تا طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ مردادماه در شهر ریودوژانیرو به مصاف حریفان خود بروند.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازیهای المپیک ریو را حسن رحیمی، میثم نصیری، حسن یزدانی، علیرضا کریمی، رضا یزدانی و کمیل قاسمی تشکیل می دهند.

سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

کد مطلب 3739454

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