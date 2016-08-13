انجام ۴۶۳ عملیات امداد و نجات/ انتقال ۲۴۵ نفر به مراکز درمانی

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: نیروهای امداد و نجات در ۷۲ ساعت گذشته توانسته اند برای امداد و نجات حادثه دیدگان، ۴۶۳ مورد عملیات انجام دهند.

وی با اعلام اینکه نیروهای امداد و نجات توانسته اند به یک هزار و ۳۴۰ نفر امداد رسانی کنند، گفت: نیروهای امداد و نجات توانسته اند ۴۵۹ نفر از هموطنان گرفتار در حوادث را نجات دهند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات از انجام ۴۸ مورد عملیات رهاسازی خودرو در این مدت خبر داد و افزود: نیروهای امداد و نجات توانستند ۲۴۵ نفر از هموطنان دچار حادثه را به مراکز درمانی منتقل کنند.

فتحی تاکید کرد: ۸۱۱ نفر از هموطنان نیز در محل حادثه به صورت سرپایی خدمات دریافت کردند.