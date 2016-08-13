استان کرمانشاه ۱۷۱۷موقوفه دارد/ تلاش برای ایجاد اشتغال از محل وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان صبح امروز شنبه در نشستی خبری ضمن تبریک روز خبرنگار به ماموریت های سازمان اوقاف اشاره کرد و گفت: حوزه اول وقف است که این سنت از دیر باز و یا حتی قبل از اسلام در جهت رفع مشکلات مالی و اقتصادی وجود داشته اما در اسلام این فرهنگ ماندگار شد.

وی خاطر نشان کرد: اولین موقوفه در اسلام توسط یک یهودی مسلمان شده صورت گرفت که ۷ باغ خود را به خاطر نعمت اسلام که پیامبر (ص)به او داده بود، اهدا کرد که بعد از شهادت این فرد، پیامبر آن باغات را وقف کرد که اولین موقوفه منفعتی در صدر اسلام بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: وقف بعدی توسط حضرت علی (ع) انجام شد، هم چنین حضرت زهرا (س) یکی از واقفین سدر اسلام بود و وقف های ایشان در تاریخ بی نظیر و ماندگار است.

عباسیان با بیان اینکه صحابه پیامبر نیز بر انجام وقف از یکدیگر سبقت می گرفتند، تصریح کرد: هدف از این موضوع رفع مشکلات جامعه بود و موجب شد این فرهنگ ماندگار شود.

ترویج فرهنگ وقف رفع مشکلات اقتصادی جامعه را به دنبال دارد

وی تاکید کرد: اگر این فرهنگ ترویج داده می شد، اکنون هیچ مشکل اقتصادی نداشتیم و تا سال ۱۳۲۰ نیز بیشتر مشکلات از این دست در ایران با وقف رفع می شد.

عباسیان گفت: آمریکا با قدمت کمتر از ۴۰۰ سال امروز به ما فخر فروشی می کند، در حالی که افتخارات اسلام بسیار زیاد است و ما باید روی آن کار کنیم و به جامعه بشناسانیم که یکی از این افتخارات وقف است.

وی در ادامه با بیان اینکه، باید ببینیم چرا خروجی دانشگاه های ما ضعیف شده است؟ گفت: یکی از دلایل آن پولی شدن دانشگاه ها است که اگر پولی نمی شد و با فرهنگ وقف اداره می شد، بسیاری از دانشمندان بزرگ از دانشگاه های ما خارج می شدند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت: الان بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا چون آکسفورد با فرهنگ وقف اداره می شود.

عباسیان با ابراز تاسف از اینکه ما در جهان اسلام جایزه ای چون نوبل نداریم، گفت: امروز این جایزه اهرم دست استکبار، صهیونیست و آمریکای جهانخوار است و دلیل اینکه ما چنین جایزه ای نداریم غفلت از فرهنگ وقف است.

نقش مهم رسانه ها در ترویج فرهنگ وقف

وی با تاکید بر ترویج این فرهنگ و نقش مهم رسانه ها در این زمینه، ادامه داد: رسانه ها می توانند شیرینی های وقف را به مردم بشناسانند تا شاهد شکوفایی های زیادی از طریق پیاده سازی این فرهنگ در جامعه باشیم.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اشاره ای به انجام اقدامات فرهنگی در بقاع متبرکه داشت و خواستار معرفی امامزادگان به مردم شد تا بتوان آنها را به قطب های فرهنگی تبدیل کرد.

عباسیان اشاره ای نیز به طرح تربیت حافظان قرآن کریم داشت و گفت: استان از این نظر در میان استان های خوب کشور است و این طرح همچنان ادامه دارد تا به فرمایش رهبری، یعنی تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآنی برسیم، هم چنین بتوانیم فرهنگ قرآنی را در جامعه ترویج دهیم.

وجود ۱۷۱۷ موقوفه در استان کرمانشاه

وی همچنین به تعداد موقوفه های استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و افزود: ۱۷۱۷ موقوفه در استان وجود دارد که ۳۵۴ موقوفه آن منفعتی است و این استان از دیر باز دارای جایگاه خوبی از نظر وقف بوده است.

عباسیان یادآور شد: متاسفانه برخی از مستاجرین موقوفه حقوق وقف را پرداخت نمی کنند که باعث می شود نیات واقفین به درستی اجرا نشود و رسانه ها می توانند در این زمینه موثر بوده و به مردم این موضوع را تفهیم کنند.

وی افزود: برای مثال برخی موقوفات برای کمک به کودکان در حال تحصیل نیازمند بود و این عدم پرداخت حق وقف باعث می شود نیات امینانه واقف در این زمینه به درستی اجرا نشود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: کسی که وقفی را تصرف کند و حق آن را نپردازد، قطعا مدیون این افراد نیازمند که درآمد موقوفات هستند، خواهند بود.

عباسیان ابراز امیدواری کرد در زمان حضور و مدیریتش در استان، بتواند کمکی به حوزه اشتغال استان کند و گفت: در این زمینه طی دو هفته اخیر مطالعاتی نیز انجام شده است.

مطالعه و پیگیری برای احداث مسجد در نقاط مختلف استان

وی افزود: آمار بالای بیکاری در استان کرمانشاه واقعا تاسف بار و ناراحت کننده است و بنده خودم را مدیون همه آنها می دانم و در این زمینه تلاش خواهیم کرد.

عباسیان با بیان اینکه استان مرکزی کمترین آمار بیکاری را دارد، علت آن را ترویج فرهنگ کار در بین مردم آنجا دانست.

وی گفت: سرمایه های استان کرمانشاه از آنجا خیلی بیشتر است، اما در محلات بدون اینکه دولت سرمایه گذاری کند و تنها با آموزش مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی اشتغال زیادی ایجاد شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همچنین از انجام مطالعات و پیگیری در استان برای احداث مسجد در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: هم چنین در بحث مدیریت مساجد نیز ورود کرده و به اداره مساجد نیز کمک خواهیم کرد.

عباسیان از ساماندهی بقعه متبرکه «سیده فاطمه» نیز خبر داد و گفت: تلاش ما این است حتی اگر نتوانیم آن را توسعه دهیم، حداقل مشکلات آنجا را برطرف کنیم.