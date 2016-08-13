هشدار سازمان ملل به استرالیا درباره بازداشت پناهجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر سازمان ملل، «راوینا شامداسانی» سخنگوی این کمیسیون، در جمع خبرنگاران در ژنوِ سوئیس گفت: ما به شدت نگران اقداماتی نظیر خشونت، آزار جنسی و رفتارهای تحقیرآمیزی هستیم که در بیش از هزار مورد گزارش از نائورو به دستمان رسیده است»
وی افزود بسیاری از پناهجویان و مهاجران توسط دولت استرالیا از سه سالِ پیش به این مراکز بازداشتِ دورافتاده در نائورو منتقل شدهاند و از آن زمان در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند.
استرالیا از سال ۲۰۱۲ پناهجویانی را که قصد دارند با قایق به این کشور برسند، در کشورهای کوچک اقیانوس آرام مانند نائورو و مانوس پاپوآ گینهنو اسکان میدهد.
این کشور اخیراً به آزار پناهجویانِ بازداشتی در جزیره نائورو متهم شده است.
شامداسانی گفت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل در سالهای اخیر بارها از نائورو بازدید کرده و بسیاری از اظهاراتی که در این گزارشها آمده با یافتههای این سفرها مطابقت دارد.
دادگاه عالی استرالیا در ماه فوریه (بهمن یا اسفند ۹۴) به دولت مجوز داد پناهجویانی را که با قایق و بدون مجوز وارد آبهای استرالیا میشوند، بازداشت کنند. در پایان ماه ژوئن (تیر ۹۵)، دولت استرالیا اعلام کرد ۴۴۲ نفر از جمله چندین کودک در جزیرۀ نائورو در بازداشت به سر میبرند.
اخیراً گروههای حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویان از طریق قایق به این کشور، آنها را در یک اردوگاه ساحلی در جزیرۀ نائورو مورد آزار و سوءاستفاده قرار میدهد.
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