ویژه برنامه «روز جهانی مسجد» در شاهرود برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی ستاد برگزاری ویژه برنامه روز جهانی مسجد به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی شاهرود، ضمن اشاره به ضرورت برگزاری آئین ویژه گرامیداشت روز مساجد، ابراز داشت: ویژه برنامه روز جهانی مساجد همزمان با آخرین روز مردادماه جاری، بعد از نماز مغرب و عشا به میزبانی مسجد مصلای شاهرود و با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، امنای مساجد شهرستان، کارشناسان و صاحبنظران و به همه اعضای شورای فرهنگی عمومی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: ستاد شهرستانی برگزاری روز جهانی مساجد برنامه ویژه ای را برای این روز تدارک دیده که امیدواریم این ویژه برنامه ها همزمان با روز جهانی تکریم مساجد، با استقبال خوب مردم و البته همراهی ویژه مسئولان دستگاه های دولتی، اجرایی، خدماتی و فرهنگی روبرو شود.

مساجد پایگاه های اجتماعی مسلمانان

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود نیز در این نشست، ضمن اشاره به ضرورت تکریم مساجد، گفت: مساجد از جمله مکان هایی هستند که مورد احترام همه مسلمانان قرار دارند و خوشبختانه این اماکن در شاهرود با استقبال ویژه همشهریان در تمام طول سال روبرو هستند.

سیدمحمدرضا هاشمی با اشاره به نقش تحول آفرین مساجد در جامعه، ابراز داشت: حضور جوانان و نوجوانان در مساجد علاوه بر نقش ویژه معنوی و تربیتی می تواند تحول ساز باشد و امروز شاهد هستیم که عمده جمعیت حاضر در این اماکن معنوی، جوانان زیر ۳۵سال هستند که این امر نوید روزهای روشن برای انقلاب اسلامی را می دهد.

وی افزود: مسجد پایگاه اجتماعی و پیشگام مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است لذا اگر می خواهیم امروز از هجمه فرهنگی دشمنان دور بمانیم باید آن دسته از جوانان که ارتباط کمرنگ تری با مساجد دارند را بیش از گذشته با مفاهیم معنوی مانند مسجد، فرایض دینی، روزه، زکات، جهاد و ... آشنا سازیم و ویژه برنامه های روز جهانی مساجد فرصتی مغتنم برای رسیدن به این منظور است.

مساجد نقش محوری در ایران اسلامی دارند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود نیز در این نشست با مهم خواندن مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی انقلاب اسلامی، گفت: مساجد نقش ویژه ای در تاریخ معاصر ایران اسلامی ایفا کرده اند و همواره پایگاه و ستادی برای مبارزات انقلابی، تدارک جبهه های هشت سال دفاع مقدس و مکان هایی برای برگزاری رویداد های مهم بوده اند لذا امروز باید تلاش کنیم آئین گرامیداشت این اماکن مقدس به خوبی برگزار شود.

حجت الاسلام حمید عبدالهیان با اشاره به سبقه فرهنگی و دینی مردم شاهرود، توضیح داد: مساجد این شهرستان در ایام مختلف سال شاهد برگزاری مراسم ویژه دینی، احکام، قرآنی، موضوعی و مناسبتی است که خوشبختانه انس ویژه مردم این دیار با مساجد، باعث شده تا این اماکن معنوی، رونق ویژه ای را در طول سال داشته باشند.

وی ادامه داد: شاهرود از جایگاه ویژه فرهنگی در بین شهرستان های استان سمنان برخوردار است و وجود علما، فضلا و روحانیان برجسته کشوری از این دیار نشان از سبقه فرهنگی و دینی مردم این شهرستان می دهد.

تشکیل ستاد برگزاری مراسم ویژه روز عرفه پس از برگزاری آئین روز جهانی مساجد از جمله مصوبات نشست هماهنگی برگزاری مراسم روز جهانی مساجد در شاهرود بود.