به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیان‌زاده در آیین اختتامیه‌ دومین جشنواره‌ ملی اسباب‌بازی که عصر دیروز، ۲۲ مرداد ماه در کانون پرورش فکری برگزار شد گفت: دبیرخانه‌ دایمیِ جشنواره در طول سال فعالیت خود را ادامه خواهد داد تا اندیشیدن به این موضوع و برقراری ارتباط‌های لازم و تشکیل جلسه‌های هم‌اندیشی و هماهنگی و تبادل نظر و تجربه، فقط به مدت کوتاه جشنواره محدود نشود و مستمر باشد.

در همین حال، او از طرحی جامع با عنوان «سامان‌بخشی صنعت اسباب‌بازی در کشور» سخن گفت که که کمک به بهبود وضعیت طراحی، تولید و توزیع اسباب‌بازی در کشور است، و این دبیرخانه و برگزاری جشنواره، فرصتی برای تجلی و ارزیابی چگونگی اجرا و تحققِ اهداف این طرح تلقی می‌شود.

بر اساس این گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در مراسمی که عصر جمعه با حضور اصحاب حوزه‌ی سرگرمی و اسباب‌بازی تشکیل شده بود، از برترین تولیدات و طرح‌های داخلی در صنعت اسباب‌بازی تقدیر شد.

در این مراسم، مدیرعامل کانون گفت که در طول سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تقویت تولید، بهبود وضعیت نظارت و رعایت استانداردهای لازم در حوزه‌ی اسباب‌بازی‌ صورت گرفته، اما این هدف بلند که می‌تواند یک رویداد مهم در فرهنگ کشور باشد، با فعالیت هماهنگ و منسجم مجموعه‌ی نهادها و دستگاه‌های دست‌اندرکار و مرتبط می‌تواند به ثمر برسد و اقدامات پراکنده راهگشا نخواهد بود.

وی تصریح کرد که این هماهنگی و انسجام، لازم است در همه‌ی مراحل، از مطالعه، شناخت موضوع، برنامه‌ریزی و استانداردسازی تا ایده‌پردازی، طراحی، تولید و عرضه‌ی محصول به مصرف‌کننده و تحقق فرایند هدایت، حمایت و نظارت، در میان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، تداوم یابد.

مدیرعامل کانون در توصیف مراحل طرح سامان‌بخشی صنعت اسباب‌بازی گفت که انتظار می‌رود با اجرای این طرح، بتوانیم به تدوین و تنظیم استانداردهایی برای ارزیابی وضعیت اسباب‌بازی‌های تولیدی و وارداتی، فهرست‌بندی نیازها، الزامات و اولویت‌ها، تدوین اسناد راهنما برای بهبود کیفیت و تصحیح فرایندها، تنظیم شیوه‌ها و پیش‌بینی راه‌های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اسباب‌بازی و بازنگری در چگونگی و مراحل نظارت دست یابیم.

این مقام فرهنگی بار دیگر تاکید کرد که چنین امری تحقق نمی‌یابد مگر با همراهی و همدلی و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه دستگاه‌هایی که در شورای نظارت بر اسباب بازی عضویت دارند. وی البته تصریح کرد که در این راه به همراهی پژوهش‌گران، متخصصان، کارشناسان و فعالان این حوزه‌ نیز نیازمندیم.

توسعه فرهنگ استفاده از اسباب‌بازی

اهتمام برای توسعه‌ی فرهنگ استفاده از اسباب‌بازی، بخش دیگری سخنان حاجیان‌زاده را تشکیل داد. او گفت که امروز بیش از ۸۰ درصد سهم بازار اسباب‌بازی با کالاهای وارداتی است، پس فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش و آگاهی کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها و کمک به گسترش و ترویج استفاده از اسباب‌بازی‌های متناسب با فرهنگ جامعه و خلاقیت‌محور است که تشویق و ترغیب تولیدکنندگان داخلی را به دنبال خواهد داشت و با غنی‌سازی اوقات فراغت فرزندان جامعه می‌توان به تربیت نسلی سالم، شاداب، بانشاط و خلاق امیدوار بود.

توجه به بازی‌های بومی

رییس دومین جشنواره‌ ملی اسباب‌بازی به تاکید مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و گفت در این دوره، به ترویج بازی‌های ایرانی نیز اهتمام داشتیم، که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و رونق مناسبی داشت.

او گفت: توجه مخاطبان به بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های سنتی که ویژگی‌های مثبتی دارند، فرصت ارزنده‌ای است که باید قدرش شناخته شود؛ چرا که عمده‌ی این‌بازی‌ها به صورت گروهی اجرا می‌شوند و حس همکاری را در بچه‌ها تقویت می‌کنند. این بازی‌ها نوعا تحرک دارند و بازیکنان را به فعالیت‌ جسمی و ذهنی وادار می‌کنند و با فرهنگ و سبک زندگی جامعه‌ی ما تناسب بیشتری دارند.

همه به اسباب‌بازی نیاز دارند

در آیین تجلیل از برترین تولیدات و آثار ثبت‌شده در سال ۹۴، مدیرعامل کانون در تحلیلی گفت که مخاطبان حوزه‌ی اسباب‌بازی و سرگرمی، فقط کودکان و نوجوانان نیستند، بلکه پدرها و مادرها و عموم بزرگ‌ترها هم به بازی و اسباب‌بازی و سرگرمی گرایش و نیازی جدی دارند. و شاید به‌خاطر همین گرایش و نیاز است که می‌بینیم استقبال از این رویداد در مقایسه با رویدادهای مشابه در دیگر حوزه‌های فرهنگی بیشتر و جدی‌تر است.

البته این مقام فرهنگی کشور اشاره کرد که این نیاز و گرایش، در کنار شور و نشاط کودکان و نوجوانان، از یک‌سو بارقه‌ی امید را در دل، و لبخند را بر لب‌ها می‌نشاند، و از سوی دیگر سنگینی مسئولیتی را که بر دوش داریم به رخ می‌کشد.

وی در پایان سخنانش از همراهی نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، صندوق کارآفرینی امید، اداره‌کل آموزش‌های شهروندی معاونت اجتماعی‌فرهنگی شهرداری تهران، شورای فرهنگ عمومی و اتحادیه‌ی صنف خرازی‌ها و همچنین از توجه و همراهی سازمان صداوسیما و شبکه‌های تحت پوشش این سازمان تقدیر کرد.

به گفته‌ حاجیان‌زاده، احساس ضرورت برای برنامه‌ریزی و برگزاری این جشنواره نیز از دل همین نیاز و با درک آن متولد شد.

برپایی نمایشگاهی از بیش از ۶۰ تولیدکننده و طراح داخلی، در کنار برپایی ده میزدگرد و کارگاه تخصصی و پنج کارگاه اختصاصی برای مربیان کانون، همچنین سمینار یک‌روزه‌ با موضوع اقتصاد صنعت اسباب‌بازی، از جمله بخش‌های دومین جشنوراه‌ی ملی اسباب‌بازی بود.