چاوشی در یک قدمی سنتوری!

مشرق نوشت: بعد از اوجگیری موج دنبالهسازی در سینمای ایران و موفقیت دنبالهها در گیشه، کارگردان مطرحی همچون داریوش مهرجویی هم به این فکر افتاد که به دنبال دنبالهسازی ورود کند و ادامهی بسازد بر یکی از پر سر و صداترین و در عین حال مظلومترین فیلمهای کارنامهاش یعنی «سنتوری» که بیخود و بیجهت به محاق توقیف رفت. مهرجویی بعد از توقیف «سنتوری» در مسیر ناکامی قرار گرفت از همین رو تصمیم گرفت تا برای بازگشت به روزهای اوجش روی بهترین فیلم سالهای اخیرش یعنی«سنتوری» سرمایهگذاری کند و ادامهای بر آن بسازد. از همین رو سراغ ارکان اصلی آن فیلم یعنی بهرام رادان و محسن چاوشی رفت. ابتدا با رادان وارد مذاکره شد و به توافق اولیه رسید و قرار شد تا این بازیگر علاوه بر بازی در سرمایهگذاری فیلم هم شریک شود، بنابراین قرار شد تا خود او باب مذاکره با چاوشی باز کند.
اما چاوشی رقم بسیار بالایی برای همکاری با مهرجویی پیشنهاد داد، رقمی که موجب شد تا او حسابی عصبانی شود و نسبت به چاوشی موضع تندی بگیرد، بعد از آن اختلافاتی میان او و رادان هم پیش آمد و این بازیگر هم از حضور در این پروژه انصراف داد. با کنار کشیدن این دو رکن موفقیت «سنتوری» همه گمانشان بر این بود که مهرجویی بیخیال تولید فیلم میشود، اما او اعلام کرد که «سنتوری۲» را تحت هر شرایطی خواهد ساخت. بعد از این اعلام موضع صریح، اسامی مختلفی به عنوان خواننده و بازیگر نقش اصلی سنتوری مطرح شد.
از «یاس» به عنوان خواننده بگیرید تا حامد بهداد و امین حیایی برای بازی. اما هیچکدام از این داستانها به سرانجام نرسید و عملا پروژه «سنتوری۲» در مرحله حرف باقی ماند. اواخر سال گذشته بهرام رادان و مهرجویی به توافق دوبارهای با یکدیگر رسیدند، آنها بعد از این توافق تصمیم گرفتند تا از یکی از عناصر موفقیت پشت صحنه سنتوری یعنی «محمدرضا شریفینیا»را دعوت به کار کنند. شریفینیا که در «سنتوری» به نوعی همه کاره بود، به تازگی وارد پروژه شده و قول داده هر طور که شده محسن چاوشی را برای همکاری راضی کند.
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