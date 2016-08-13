اجرای شبکه آبیاری تحت فشار در ۲۳ هزار هکتار از اراضی استان ایلام

سید محمدتراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ۲۰ هزار هکتار بود که طی سه سال گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

وی یکی از طرح های در دست اجرای این سازمان را به منظور توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار اجرای آن در سطح ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران ذکر کرد و افزود: کلنگ اجرای آن بهمن ماه سال گذشته به زمین زده شد و بر این اساس آب مورد نیاز این طرح از بند انحرافی گدارخوش تامین می شود و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح که ۲۴ ماهه خواهد بود، در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یادآور شد: کمبود منابع آبی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور در سال های آینده است، بنابراین پیشگیری از هدر رفت آب و استفاده بهینه از منابع آبی از مهمترین سیاست های دولت است که بر این اساس تعداد چاه های برقی استان از ۱۰۶ حلقه چاه در سال ۹۲ به ۱۱۵ حلقه افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: سال ۹۲ حدود ۲۴۶ هزار تن گندم از ۱۴۱ هزار هکتار از زمین های استان برداشت شد که این مقدار در سال گذشته با افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی و نزولات آسمانی مناسب به ۳۰۰ هزار هکتار افزایش یافت.

استان ایلام حدود دو میلیون هکتار وسعت دارد که از این مقدار ۳۴۰ هزار هکتار آن اراضی قابل کشت کشاورزی است.