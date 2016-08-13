تصویربرداری از پلنگ ایرانی پس از شکار گاو در سیاهکل

به گزارش خبرگزاری مهر چند روز قبل یکی از روستاییان جنگل نشین سیاهکل گیلان با اداره محیط زیست این شهرستان تماس گرفته و اعلام کرد گاو اهلی متعلق به وی شب را به خانه بازنگشته و پس از جستجو در روز بعد لاشه گاو در نزدیکی روستا پیدا شده است.

رییس اداره محیط زیست سیاهکل در این باره گفت: پس از دریافت این گزارش، کارشناسان و محیط بانان سیاهکل عازم محل مورد نظر شده و به بررسی شرایط پرداختند.

میرزایی اظهار داشت: آثار و نمایه های موجود از جمله جای دندان و ردپای به جا مانده در محل، نشان از حمله پلنگ داشت اما کارشناسان برای شناسایی دقیق جانور مهاجم یک دوربین تله ای در مقابل لاشه گاو تعبیه کردند.

پس از گذشت چند روز در بازبینی حافظه دوربین تصاویری از یک پلنگ بزرگ جثه و احتمالا با جنسیت نر به ثبت رسیده بود که نیمه های شب به منظور تغذیه از شکار خود به سراغ لاشه گاو اهلی آمده بود.

خوشبختانه این دامدار فهیم و طبیعت دوست از هرگونه اقدام خودسرانه برای نابودی پلنگ مهاجم خودداری و موضوع را با اداره محیط زیست مطرح کرده است.

پس از بازدید کارشناسان و تهیه مستندات لازم، پرونده ای در این رابطه تشکیل و برای جبران خسارت از طریق بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده است.