مسابقات تیراندازی آزاد قهرمانی استان گیلان برگزار شد

رئیس هیأت تیراندازی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات آزاد تیراندازی استان با عنوان «سیب گلاب» و «ولایت عشق» در دو گروه بانوان و آقایان در روزهای ۱۹ و ۲۲ مرداد ماه در رشت برگزار شد.

باب الله زارع با بیان اینکه این دوره از مسابقات محدودیت سنی خاصی نداشته و به صورت آزاد برگزار شد، افزود: داشتن آمادگی جسمی و توانایی کنترل اسلحه مهم ترین شرط حضور در این دوره از مسابقات بود.

وی به مسابقات گروه آقایان اشاره کرد و گفت: این مسابقات به مناسبت میلاد باسعادت امام رضا(ع) در سالن تیراندازی سردار جنگل رشت برگزار شد.

رئیس هیأت تیراندازی گیلان خاطرنشان کرد: در پایان مسابقات در رشته تپانچه بادی سجاد پورحسینی، محمدرضا حاجتی مدارایی و عباس ژاله به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

به گفته این مسئول در رشته تفنگ ورزشی نیز مقام های اول تا سوم را به ترتیب آقایان شاهین محمدی نژاد، میثم راحلی مقدم و محمدحسن مرادپور کسب کردند.

وی در ادامه به مسابقات گروه بانوان نیز اشاره و تصریح کرد: مسابقات گروه بانوان با عنوان «سیب گلاب» در دو رشته تپانچه بادی و تفنگ ورزشی برگزار شد که در رشته تپانچه بادی خانم ها زینب طوماری، سحردلدار و فائزه نصیرزاده به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

زارع افزود: همچنین در رشته تفنگ ورزشی نیز طاهره شادپور علیزاده، معصومه عسگری و هدیه نوروزی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.