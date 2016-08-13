۱۳۰ واحد تولیدی سمنان در انتظار دریافت تسهیلات رونق تولید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی صبح شنبه در نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی به میزبانی فرمانداری این شهرستان، درباره سامانه بهین یاب توضیح داد: تا کنون یک هزار و ۴۶۰ متقاضی تسهیلات در بخش های صنعت و کشاورزی سمنان به سامانه بهین یاب مراجعه و ثبت نام کرده اند که پس از بررسی شرایط این واحدهای تولیدی، قطعا ستاد رفع موانع تولید آنها را برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی خواهد کرد.

وی افزود: تا کنون در بخش کشاورزی ۴۷ واحد از ۵۶ واحد ثبت نامی در بهین یاب برای دریافت ۱۶۱ میلیارد ریال تسهیلات و در بخش صنعت ۸۲ واحد تولیدی برای دریافت ۹۰۰میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به ضرورت اهتمام ویژه مسئولان دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای سیاست های اقتصاد مقامتی گفت: اتصال محور سمنان-معلمان یکی از موارد مطلوب مردم و مسئولان است که می تواند با کاهش ۱۰۰کیلومتری مسیر، نسبت به صرفه جویی هزینه ها، سوخت، تردد خودرو و رضایتمندی مردم و مسافران عبوری مفید واقع شود.

دانایی راه اندازی این محور را همچنین فرصتی برای تبادل کالاو تجارت دانست و ابراز داشت: سمنان-معلمان می تواند مسیر مناسبی برای تردد کالا و تبادلات اقتصادی بین شامل و جنوب کشور باشد که کاهش هزینه های تردد نخستین مزیت آن خواهد بود.

در این نشست همچنین مقرر شد نشست ویژه اشتغال زایی و بهبود شرایط اقتصادی با کمک شرکت های دانش بنیان در سمنان برگزار شود.