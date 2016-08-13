به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی اسباببازی کشور، گروه داوران در بخش مجوز تولید، مجموعه تولیدات دو شرکت «بازی تا» و «سورنا» در طول سال ۱۳۹۴ را به ترتیب به عنوان برگزیدگان اول و دوم معرفی کرد. شرکت «بازیتا» علاوه بر تندیس و لوح تقدیر جشنواره، ۵هزار هلوگرام رایگان به همراه یک میلیون تومان دریافت کرد.
شرکت سورنا نیز لوح تقدیر، ۳هزار هلوگرام رایگان و ۷۵۰هزارتومان جایزه دریافت کرد.
صندوق کارآفرینی امید در این بخش متعهد شده است که چنانچه رتبهی اول این گروه، پنج نمایندگی فروش در سراسر کشور دایر کند، به هر نماینده ۱۰۰میلیون تومان وام تخصیص مییابد.
در همین حال، داوران در این بخش تاکید کرده بودند که شاخصهای تولید انبوه، نسبت به سال گذشته بهتر شده و تنوع آثار نیز قابل توجه بوده است.
اما در این آیین، از برگزیدگان بخش ایدهبازار نیز تقدیر شد، هرچند که در این بخش تنها یک رتبه سوم و سه تقدیری معرفی شدند.
بر این اساس، محسن حیاطی برای طرح «آجرنما» رتبه سوم این بخش را کسب کرد و علاوه بر لوح تقدیر، ۲هزار هولوگرام رایگان و ۵۰۰هزارتومان از آن خود کرد. در همین حال، ادارهکل آموزشهای شهروندی نیز به این اثر، ۵۰۰هزارتومان اهدا کرد.
طراحان ایده «تخته حرکتی رشد» شامل دکتر امین غلامی، مینا طلوعیان و ملیحه نعیمیکیا تقدیری اول این بخش بودند که لوح تقدیر، ثبت رایگان و ۵هزار هولوگرام، جایزه دریافت کردند. این طرح نیز جایزهی ۲۵۰هزارتومانی ادارهکل آموزشهای شهروندی را از آن خود کرد.
حسن حکمت برای «روز زنگ» دومین تقدیری این بخش بود که لوح تقدیر، ثبت رایگان و ۳هزار هولوگرام دریافت کرد.
براساس این گزارش در رده سوم این تقدیر، فاطمه ربیعی بهشتی برای طرح «هوچین» توانست لوح تقدیر، ثبت رایگان و ۲هزار هولوگرام را دریافت کند.
هیات داوران در همین بخش هانی جیواد را بهعنوان تقدیری چهارم شناختند. لوح تقدیر، ثبت رایگان و ۱هزار هولوگرام جایزهای بود که به طرح «حرکت و هوش» اختصاص یافت.
برترین طرحهای ثبتشده
در این دوره، بخش طرحهای ثبتی، در شش گروه داوری شدند که در پنج گروه جوایزی اهدا شد.
«تیمه توپ»، «مجموعه بازِیهای دانا»، و «پرتاگوی» طرحهای برتر بخش حرکتی-مهارتی دومین جشنواره ملی اسباببازی اعلام شدند. طراح این سرگرمیها علاوه بر دریافت جایزه این جشنواره از حمایت دیگر نهادهای مرتبط نیز بهرهمند شدند.
براساس این گزارش هیئت داوران طراح بازی تیمهتوپ را به عنوان نفر اول این بخش اعلام کردند. در این بخش تندیس، لوح تقدیر، ۵هزار قطعه هولوگرام، و یک میلیون تومان به ناصر عبدلی تقدیم شد.
ستاد فناوری نرم و هویتساز نیز وام ۱۰۰ میلیون تومانی، صندوق کارآفرینی امید وام ۶ میلیون تومانی را به طرح برتر اهدا کردند. ادارهکل آموزشهای شهروندی نیز در همین بخش ۵۰۰ هزار تومان را بهعنوان جایزه تقدیم برگزیده اول این بخش کرد.
هیئت داوران اعلام کردند که طرح مجموعهی «بازیهای دانا» شایستهی دریافت جایزهی دوم این جشنواره است. علیرضا صابری در این بخش موفق به دریافت لوح تقدیر، ۳هزار قطعهی هولوگرام و ۷۵۰ هزارتومان جایزه نقدی شد. صندوق کارآفرینی امید نیز وام ۵ میلیون تومانی را به این بخش اختصاص داد.
جایزه سوم نیز به فاطمه کیانی اختصاص یافت. او موفق به دریافت لوح تقدیر، ۲هزار قطعه هولوگرام و ۵۰۰ هزارتومان شد. در همین حال، طرح «پرتاگوی» توانست از وام ۴ میلیون تومانی صندوق کارآفرینی امید نیز بهرهمند شود.
هیات داوران در بخش آموزشی و کمک آموزشی دومین جشنوارهی ملی اسباببازی هم طرحهای برتر را اعلام کردند. این گروه با اشاره به محدود بودن آثار ارسالی در این بخش و عدم توجه طراحان به استانداردهای این حوزه خواستار توجه و تمرکز بیشتر در این زمینه شدند. براساس این گزارش تنها دو شرکت «کافه هفت هنر» و «مکعبهای خلاقیت ترافیکی» توانستند جوایز این بخش را به ترتیب به عنوان اول و دوم از آن خود کنند.
هیئت داوران بخش آموزشی و کمک آموزشی جایزهی نخست این بخش را به طرح «منو بساز» اعطا کردند. تندیس، لوح تقدیر، ۵هزار قطعهی هولوگرام و یک میلیون تومان به شرکت کافه هفتهنر اختصاص یافت. این درحالی است که ستاد فناوری نرم و هویتساز و صندوق کارآفرینی امید نیز با اهدای وام ۷۰ میلیونی و ۶ میلیون تومانی از رتبهی اول حمایت کردند.
هیئت داوران اعلام کردند طرح «مکعبهای خلاقیت ترافیکی» به عنوان برگزیدهی دوم این بخش شناخته شده است. لوح تقدیر، ۳هزار قطعه هولوگرام و ۷۵۰ هزار تومان جایزه اصلی این بخش بود. همچنین ادارهکل آموزشهای شهروندی با اهدای مبلغ یک میلیون تومان به چهار عنوان سرگرمی مکعبهای خلاقیت ترافیکی، کودک و خط سفید، شهر قانونمند من و ترافیکآباد حمایت خود از سرگرمیهای حوزهی آموزش شهروندی موسسه فرهنگیهنری کارنامه را اعلام کرد.
در گروه فکری، سیامک محیالدین بناب به عنوان نفر اول برای «تبدیلشونده چوبی» تندیس و لوح تقدیر را به همراه ۵۰۰۰ قطعه هولوگرام و یک میلیون تومان جایزه دریافت کرد. این اثر توانست وام ۵۰میلیونتومانی ستاد فناوری نرم و هویتساز را نیز دریافت کند.
در رتبهی دوم، مسعود ملایری برای جورچین چرخنده، لوح تقدیر و ۳هزار هولوگرام و ۷۵۰هزارتومان را از آن خود کرد. در رتبهیسوم این گروه نیز، فرزانه قاسمی برای مجموعه «با هم بسازیم» (با تاکید بر اسب) جایزه لوح تقدی، ۲هزار قطعه هولوگرام و ۵۰۰هزارتومان دریافت کرد.
داوران در این گروه تاکید کردند که آثار نسبت به دوره گذشته ارتقا یافتهاند.
اما در گروه فرهنگیهنری، مقداد ساداتی برای «مقواسازه»، رتبهی اول، فرزانه قاسمی برای «یک خانه صد قصه» رتبه دوم و رویا منوچهری برای عروسکهای پارچهای پونه و پویا، رتبه سوم را کسب کردند. جوایز این بخش نیز مانند بخشهای دیگر، شامل تندیس، لوح تقدیر، قطعات هولوگرام رایگان و مبلغ نقدی بود.
هماهنگی ایدهپردازی و مفاهیم فرهنگی، از جمله نقاط قوت این بخش بود که داوران به آن اشاره کردند.
اما در بخش الکترونیک و رایانهای تنها یک رتبهاول معرفی شد: شرکت صنایع مکاترونیک شریف آریو برای «مکاترون».
این آثار برتر درحالی معرفی شدند که جشنوارهی اسباببازی کشور برای دومین سال، از ۱۸ تا ۲۲ در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری با بخشهای نمایشگاهی، کارگاهی و میزگرد، پذیرای مردم و مسوولان بود.
در مراسم تقدیر از برگزیدههای این جشنواره، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از راهاندازی دبیرخانهی دایمی جشنوارهی اسباببازی خبر داد.
همچنین مسئول کمیته داوران در این مراسم، گزارشی از تعداد آثار هر بخش و نحوهی داوریها ارایه کرد و نکاتی را به نمایندگی گروه داوری ذکر کرد.
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